Fabio Di Giannantonio (6°): "Bagnaia? Troppo rischioso"

Fabio Di Giannantonio ha conquistato il sesto posto nella volata finale della stagione MotoGP. L'italiano si è fatto rapidamente strada dall'11° posto in griglia sulla distanza di 13 giri del Circuito Ricardo Tormo ed è passato più volte sotto il posteriore di Pecco Bagnaia nella seconda metà della gara - ma "Diggia" non ha osato attaccare.

"Avevo una grande velocità", ha dichiarato il vincitore del Qatar. "L'obiettivo di oggi era finire sul podio e ci ho provato davvero. Ma quando sei lì - ho sicuramente provato, ma avrei dovuto rischiare troppo. Naturalmente, tutti hanno visto che potevo provare una manovra. Alla fine, devo fare il massimo per la squadra e per me stesso".

"In una gara più lunga, sarebbe stato più facile superare Pecco. Ho visto che stava rallentando. Ma in questa gara di mezza distanza era troppo rischioso", ha confermato Di Giannantonio. "Ho avuto problemi in accelerazione in uscita di curva, ho perso molto terreno. Lo si vedeva sempre dall'elicottero. Di conseguenza, ho dovuto recuperare terreno a ogni giro nell'area interna. Se devi recuperare solo sul giro, non puoi sorpassare".

Il romano ha poi aggiunto: "Sono molto seccato perché nelle qualifiche del mattino abbiamo avuto un problema con la ruota anteriore e siamo stati più lenti rispetto al venerdì. Ho dovuto quindi partire da più indietro. Naturalmente, anche la temperatura degli pneumatici sale quando si viaggia dietro a un pilota".

Fabio ha descritto i problemi della Q2 come segue: "Avevo vibrazioni fortissime, la moto era quasi inguidabile. Non riuscivo quasi a controllarla in curva. Sono arrabbiato perché il podio era a portata di mano. Non avevamo un altro pneumatico che avremmo potuto usare, solo una mescola diversa, ma non eravamo veloci. Se tutto non è al 100%, non si può essere veloci in MotoGP".

Il 25enne italiano non si pronuncia sul suo futuro: "Sicuramente sapremo qualcosa domani dopo la gara. Come sapete, non mi piace molto parlarne durante il fine settimana. Ora sono super concentrato su domenica".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.