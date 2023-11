Fabio Di Giannantonio (6º): "Bagnaia? Demasiado arriscado"

O piloto italiano da Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, garantiu o sexto lugar no sprint de MotoGP em Valência e evitou atacar o líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia, apesar da sua velocidade superior.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Fabio Di Giannantonio ficou em sexto lugar no sprint final da temporada de MotoGP. O italiano rapidamente abriu caminho a partir do 11º lugar da grelha ao longo da distância de 13 voltas no Circuito Ricardo Tormo e rastejou sob a traseira de Pecco Bagnaia várias vezes na segunda metade da corrida - mas "Diggia" não se atreveu a atacar.

"Eu tinha uma grande velocidade", disse o vencedor do Qatar. "O objetivo de hoje era terminar no pódio e tentei mesmo. Mas quando se está lá - eu tentei mesmo, mas teria de arriscar demasiado. Claro que toda a gente viu que eu podia tentar uma manobra. No final, tenho de fazer o máximo pela equipa e por mim."

"Numa corrida mais longa, teria sido mais fácil ultrapassar o Pecco. Vi que ele estava a abrandar. Mas nesta corrida de meia distância, era demasiado arriscado", confirmou Di Giannantonio. "Tive problemas de aceleração à saída das curvas, perdi muito terreno. Isso via-se sempre do helicóptero. Como resultado, tive de recuperar terreno em todas as voltas no interior da pista. Se só tens de recuperar na volta, não podes ultrapassar".

O romano acrescentou: "Estou muito aborrecido porque tivemos um problema com a roda dianteira na qualificação da manhã e fomos mais lentos do que na sexta-feira. Por isso, tive de arrancar mais atrás. Claro que a temperatura dos pneus também sobe quando se está atrás de um piloto."

Fabio descreveu os problemas na Q2 da seguinte forma: "Tive vibrações enormes, a mota estava quase impossível de pilotar. Mal conseguia controlá-la nas curvas. Estou zangado porque um pódio estava ao meu alcance. Não tínhamos outro pneu que pudéssemos ter utilizado, apenas um composto diferente, mas não fomos rápidos com ele. Se não estiver tudo a 100%, não se pode ser rápido aqui no MotoGP."

O italiano de 25 anos mantém o silêncio sobre o seu futuro: "De certeza que vamos saber alguma coisa amanhã depois da corrida. Como sabem, não gosto muito de falar sobre isso durante o fim de semana. Estou agora super concentrado no domingo."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.