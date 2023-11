Final de MotoGP em Valência: O confronto do Campeonato do Mundo de 2023 na TV

O Campeonato do Mundo de Motociclismo de 2023 chega ao fim este domingo em Valência, com o título de MotoGP ainda em disputa. Atenção: Os horários de início são invulgares!

Mais uma vez, haverá uma carga completa de ação de corrida na sua sala de estar antes da pausa de inverno. No entanto, as corridas começarão uma hora mais tarde do que o habitual na Europa, para que a primeira classe sobre duas rodas não colida com o início da Fórmula 1 em Abu Dhabi (14h00 CET).

A ServusTV transmite as três corridas de GP em direto na televisão de acesso livre na Alemanha, Áustria e Suíça - acompanhadas de reportagens preliminares, análises e entrevistas.

Uma alternativa televisiva à emissora privada austríaca só está disponível na Suíça: a SRF zwei só transmitirá a corrida principal no domingo como uma gravação parcial.

A oferta completa de streaming

Aplataforma de vídeo e streaming ServusTV On não só oferece o programa ServusTV em alemão, como os utilizadores na Áustria também podem assistir a toda a ação a partir de sexta-feira (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) numa transmissão em direto com comentários originais em inglês.

Se os direitos de transmissão televisiva permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP da Alemanha - o que é mais uma vez o caso para as corridas de todas as classes.

Como alternativa paga, a transmissão em direto da Dorna está disponível em motogp.com. Uma subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. A cronometragem em direto também está incluída por 148,99 euros. No entanto, a final em Valência e, portanto, a decisão da luta pelo título de MotoGP deste ano está agora disponível pelo preço especial de 10 euros!

Em contrapartida, todas as sessões estão disponíveis em direto e a pedido com comentários em inglês no sítio Web oficial. Existem também numerosos vídeos com entrevistas e imagens dos bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. O arquivo também contém as melhores corridas de GP desde 1992.

Programa de TV Valencia GP 2023: