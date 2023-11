Cómo se siente Johann Zarco (Ducati) ante las órdenes estables

El piloto del Pramac Ducati Johann Zarco ha sido uno de los perdedores del día en el sprint de Valencia. El francés partía desde la primera fila, pero perdió varias posiciones en los primeros compases y sólo se encontró en la P10. El bicampeón del Mundo de Moto2 terminó finalmente P9 debido a la caída de Fabio Quartararo (Yamaha).

El hecho es que tres pilotos aún podrían desplazar a Zarco del 5º puesto en el Campeonato del Mundo el domingo. "Ahora tenemos que presionar el domingo para conseguir el quinto puesto en el Mundial. Esperaba tener velocidad en el sprint, pero no ha sido así. Ha sido una carrera difícil. He cometido dos errores y luego no he podido recuperar el tiempo perdido. No he podido rodar por debajo de 1:30 min, eso es lo que me ha faltado esta vez".

"Mi salida ha sido buena. Martin también ha salido muy bien, le he estado mirando desde la primera curva, pero no he podido girar en la curva 1 tan rápido. Ha estado bien dejarle pasar. Luego Brad y Marc también se me acercaron por el interior. Así que no pude aprovechar la buena salida", reflexionó Zarco.

"Luego cometí un error cuando Bezzecchi estuvo a punto de alcanzar a Pecco y se fue largo. Es una lástima, habría sido bonito conseguir otro podio al sprint para Ducati", suspiraba el ganador del GP de Australia. "Pero está bien que esté en primera línea y por lo tanto todavía tengo una oportunidad el domingo. Será una carrera diferente, el sprint es muy intenso. No se pueden corregir los errores. Quizá si todo el mundo monta el neumático medio el domingo, pueda aprovechar mejor la situación".

En cuanto al posible orden estable en favor de Jorge Martín, que saldrá desde la P6 en la parrilla, Zarco dijo: "El equipo me lo dirá. Si yo soy P1, él es P2 y Pecco está fuera, entonces P2 sería suficiente para Jorge. Pero si me lo piden, ¡lo haría! He estado mejor en las sesiones que en Doha, así que estoy contento. Pero los demás pueden gestionar mejor la última fase antes de la curva. Yo no puedo controlar así la moto. Ese ha sido un pequeño problema a lo largo del año".

¿Siente Zarco la tensión en el equipo? "No, en Doha había tensión. Podíamos sentirlo con los mecánicos. Tuvimos una buena cena el jueves por la noche. Eso nos ayudó a todos. Hemos visto lo que hemos conseguido. Quizás todo el mundo estaba demasiado centrado en Jorge. Por supuesto, ahora siguen concentrados, pero con un espíritu positivo".

¿Recibió Zarco un reloj del propietario del equipo, Paolo Campinoti, como los demás? "Sí. Di un pequeño discurso cuando Paolo me dio las gracias por todos los podios. Gracias a Paulo, pude conocer a mucha gente rica. Aprendí cómo funcionan las cosas en el mundo de los ricos. Por lo tanto, el reloj fue una confirmación de estar en el mundo de los ricos", se rió el piloto de 33 años.

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.