La position de Johann Zarco (Ducati) sur l'ordre d'écurie

Pour son dernier week-end de course sous les couleurs de Pramac-Ducati, Johann Zarco a terminé 9e du sprint MotoGP de Valence et évoque un éventuel team-order en vue de la décision du championnat du monde dimanche.

Le pilote Pramac-Ducati Johann Zarco a été l'un des perdants de la journée lors du sprint de Valence. Parti de la première ligne, le Français a perdu plusieurs positions en début de course et ne s'est retrouvé qu'en 10e position. La chute de Fabio Quartararo (Yamaha) a finalement permis au double champion du monde Moto2 de terminer en P9.

Le fait est que trois pilotes pourraient encore déloger Zarco de la cinquième place du championnat dimanche. "Nous devons maintenant mettre la pression dimanche pour décrocher la cinquième place au championnat du monde. Je m'attendais à avoir la vitesse au sprint, mais cela n'a pas été le cas. C'était une course difficile. J'ai fait deux erreurs et je n'ai pas pu les rattraper - tous les pilotes sont très rapides ici. Je n'ai pas pu passer sous les 1'30'', c'est ce qui m'a manqué cette fois-ci".

"Mon départ était bon. Martin a aussi pris un très bon départ, je l'ai regardé dès le premier virage, mais je n'ai pas pu entrer aussi vite dans le virage 1. C'était bien de le laisser rouler. Ensuite, Brad et Marc sont arrivés à l'intérieur. Je n'ai donc pas vraiment pu profiter de ce bon départ", a expliqué Zarco.

"Ensuite, j'ai fait une erreur lorsque Bezzecchi a failli attraper Pecco et est allé loin, j'ai donc dû aller loin aussi. C'est dommage, ça aurait été bien ici de décrocher un autre podium au sprint pour Ducati", soupirait le vainqueur du GP d'Australie. "Mais c'est bien d'être sur la première ligne et d'avoir encore une chance dimanche. Ce sera une course différente, le sprint est tellement intense. On ne peut pas corriger les erreurs. Si dimanche, tout le monde roule peut-être en pneus mediums, je pourrai alors mieux profiter de la situation".

Concernant un éventuel ordre d'écurie en faveur de Jorge Martin, qui partira de la 6e place sur la grille, Zarco a déclaré : "L'équipe me le dira. Si je devais être en P1, lui en P2 et Pecco dehors, alors la P2 suffirait aussi pour Jorge. Mais s'ils me le demandaient, je le ferais ! J'ai été meilleur dans les sessions qu'à Doha, donc j'étais content. Mais les autres gèrent mieux la dernière phase avant le virage. Je ne peux pas contrôler la moto comme ça. Cela se prolonge un peu tout au long de l'année".

Zarco ressent-il la tension au sein de l'équipe ? "Non, à Doha, c'était tendu. On pouvait le sentir chez les mécaniciens. Maintenant, nous avons eu un bon dîner le jeudi soir. Cela nous a tous aidés. Nous avons vu ce que nous avons accompli. Tout le monde était peut-être trop focalisé sur Jorge. Ils sont bien sûr encore concentrés maintenant, mais avec un esprit positif".

Zarco a-t-il reçu, comme d'autres, une montre du propriétaire de l'équipe, Paolo Campinoti ? "Oui. J'ai fait un petit discours quand Paolo m'a remercié pour tous les podiums. Grâce à Paulo, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens riches. J'ai appris comment ça se passe dans le monde des riches. La montre était donc une confirmation d'être dans le monde des riches", a déclaré en riant le pilote de 33 ans.

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.