Come si sente Johann Zarco (Ducati) riguardo agli ordini di scuderia

Il pilota del Pramac Ducati Johann Zarco è stato uno dei perdenti della giornata nella volata di Valencia. Il francese è partito dalla prima fila, ma ha perso diverse posizioni nelle prime fasi e si è ritrovato solo in P10. Il due volte campione del mondo della Moto2 ha infine concluso in P9 a causa della caduta di Fabio Quartararo (Yamaha).

Il fatto è che domenica tre piloti potrebbero ancora scalzare Zarco dal 5° posto nel Campionato del Mondo. "Ora dobbiamo mettere pressione domenica per conquistare il quinto posto nel campionato del mondo. Mi aspettavo di avere la velocità nello sprint, ma non è andata così. È stata una gara difficile. Ho commesso due errori e poi non sono riuscito a recuperare - tutti i corridori sono molto veloci qui. Non sono riuscito a scendere sotto l'1:30, ecco cosa mi è mancato questa volta".

"La mia partenza è stata buona. Anche Martin è partito molto bene, lo guardavo fin dalla prima curva, ma non riuscivo a girare così velocemente alla prima curva. Ho fatto bene a lasciarlo andare. Poi anche Brad e Marc sono arrivati all'interno. Quindi non sono riuscito a capitalizzare la buona partenza", riflette Zarco.

"Poi ho commesso un errore quando Bezzecchi ha quasi preso Pecco ed è andato largo, e anch'io sono dovuto andare largo. È un peccato, sarebbe stato bello ottenere un altro podio in volata per la Ducati", ha sospirato il vincitore del GP d'Australia. "Ma è bello essere in prima fila e quindi avere ancora una possibilità domenica. Sarà una gara diversa, la volata è così intensa. Non si possono correggere gli errori. Forse, se domenica tutti avranno la gomma media, potrò sfruttare meglio la situazione".

Per quanto riguarda il possibile ordine di scuderia a favore di Jorge Martin, che partirà dalla P6 in griglia, Zarco ha detto: "Me lo dirà la squadra. Se io sono P1, lui P2 e Pecco è fuori, allora la P2 sarebbe sufficiente per Jorge. Ma se me lo chiedessero, lo farei! Nelle sessioni sono andato meglio che a Doha, quindi sono contento. Ma gli altri possono gestire meglio l'ultima fase prima della curva. Io non riesco a controllare la moto in quel modo. Questo è stato un po' un problema durante l'anno".

Zarco sente la tensione nel team? "No, a Doha c'era tensione. Lo sentivamo con i meccanici. Abbiamo avuto una bella cena giovedì sera. Questo ci ha aiutato tutti. Abbiamo visto i risultati raggiunti. Forse tutti erano troppo concentrati su Jorge. Naturalmente ora sono ancora concentrati, ma con uno spirito positivo".

Zarco ha ricevuto un orologio dal proprietario del team Paolo Campinoti come gli altri? "Sì. Ho fatto un piccolo discorso quando Paolo mi ha ringraziato per tutti i podi. Grazie a Paulo, ho potuto conoscere molte persone ricche. Ho imparato come funzionano le cose nel mondo dei ricchi. L'orologio è stato quindi una conferma di essere nel mondo dei ricchi", ha riso il 33enne.

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.