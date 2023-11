O que pensa Johann Zarco (Ducati) sobre as ordens estáveis

Johann Zarco terminou em 9º lugar no sprint de MotoGP em Valência no seu último fim de semana de corrida com as cores da Pramac-Ducati e fala sobre possíveis ordens de equipa tendo em vista a decisão do Campeonato do Mundo no domingo.

O piloto da Pramac Ducati, Johann Zarco, foi um dos perdedores do dia no sprint de Valência. O francês partiu da primeira linha da grelha, mas perdeu várias posições na fase inicial da corrida e acabou por se encontrar apenas na P10. O bicampeão mundial de Moto2 acabou por terminar em P9 devido à queda de Fabio Quartararo (Yamaha).

O facto é que três pilotos ainda podem desalojar Zarco do 5º lugar no Campeonato do Mundo no domingo. "Agora temos de colocar pressão no domingo para conquistar o quinto lugar no Campeonato do Mundo. Esperava ter a velocidade no sprint - mas não resultou. Foi uma corrida difícil. Cometi dois erros e depois não consegui recuperar o atraso - todos os ciclistas são muito rápidos aqui. Não consegui rodar abaixo de 1h30min, foi isso que me faltou desta vez."

"O meu arranque foi bom. O Martin também arrancou muito bem, eu estava a olhar para ele desde a primeira curva, mas não consegui virar para a curva 1 tão depressa. Foi bom deixá-lo passar. Depois, o Brad e o Marc também vieram por dentro. Por isso, não consegui capitalizar a boa partida", reflectiu Zarco.

"Depois cometi um erro quando o Bezzecchi quase apanhou o Pecco e foi para a berma - eu também tive de ir para a berma. É uma pena, teria sido bom conseguir outro pódio de sprint aqui para a Ducati," suspirou o vencedor do GP da Austrália. "Mas é bom estar na primeira linha e, portanto, ainda tenho uma hipótese no domingo. Vai ser uma corrida diferente, o sprint é tão intenso. Não se pode corrigir os erros. Talvez se todos estiverem com o pneu médio no domingo, eu possa tirar melhor partido da situação."

Quanto à possível ordem estável a favor de Jorge Martin, que vai partir de P6 na grelha, Zarco disse: "A equipa vai dizer-me. Se eu for P1, ele for P2 e o Pecco ficar de fora, então o P2 será suficiente para o Jorge. Mas se eles me pedirem, eu faço-o! Estive melhor nas sessões do que em Doha, por isso fiquei contente. Mas os outros conseguem gerir melhor a última fase antes da curva. Eu não consigo controlar a mota dessa forma. Isso tem sido um pouco problemático ao longo do ano."

Zarco sente a tensão na equipa? "Não, foi tenso em Doha. Conseguimos sentir isso com os mecânicos. Tivemos um bom jantar na quinta-feira à noite. Isso ajudou-nos a todos. Vimos o que alcançámos. Talvez todos estivessem demasiado concentrados no Jorge. Claro que agora ainda estão concentrados, mas com um espírito positivo."

Zarco recebeu um relógio do dono da equipa, Paolo Campinoti, como outros? "Sim. Fiz um pequeno discurso quando o Paolo me agradeceu por todos os pódios. Graças ao Paulo, pude conhecer muitas pessoas ricas. Aprendi como funcionam as coisas no mundo dos ricos. O relógio foi, portanto, uma confirmação de estar no mundo dos ricos", riu-se o piloto de 33 anos.

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.