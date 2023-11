Brad Binder: "Llevamos la Ducati sobre raíles"

Brad Binder perdió sólo 0,190 segundos con el ganador Jorge Martín en el sprint de 13 vueltas en Valencia. Y como el veloz sudafricano no gana desde el GP de Spielberg en mojado de agosto de 2021, quiere volver a darlo todo en la final del domingo. "Le dije a Brad que ya no tiene nada que perder, queremos que vuelva al Bix como ganador el domingo", sonrió su capaz jefe de equipo Andrés Madrid el sábado por la noche.

¿Ha aprendido algo en el sprint el combativo y fuerte piloto oficial de Red Bull KTM Brad Binder que pueda beneficiarle de cara al domingo?

"Tenemos que mejorar en el sector 2", sabe Brad. "También nos vendría bien un pequeño paso en el sector 3. Si podemos encontrar algo de tiempo ahí, podríamos ser más fuertes. Estuve bien en la T1 y la T4".

"Hemos tenido problemas de subviraje en los tres últimos Grandes Premios", informó Binder. "En el sprint del sábado, el subviraje empezó muy fuerte a partir de la vuelta 8 o 9. Es algo que me gustaría solucionar para el domingo".

Binder luchó contra el candidato al título mundial Jorge Martín, que consiguió su novena victoria al sprint. ¿Reconoció algún punto débil en el piloto de Ducati? "No, porque ellos pueden poner la moto en vertical y salir atronando. Tengo que girar más rápido y rodar más rápido para recuperar tiempo. Las Ducati recuperan el tiempo cuando abren el acelerador y consiguen el empuje necesario. Nos falta agarre. Era lo mismo que todo el año. Las Ducati tienen más agarre mecánico en el borde del neumático. Cuando frenamos y giramos y el neumático trasero flota, ya estamos de lado antes de abrir el acelerador a fondo. Tenemos que hacerlo bien. Llevamos la Ducati con calzos, flotamos un poco más en la parte trasera".

¿Actuó Brad con más cautela de lo habitual en el duelo contra Jorge Martín porque el español tiene el campeonato del mundo en juego? "No, no pienso en eso en carrera".

La KTM RC16 de Brad Binder con el precioso chasis de carbono se partió en dos en la caída al final de la Q2. "Allí hay un gran escalón en la grava. Cuando toqué este escalón, mi moto salió despedida por los aires. No me fue tan mal como a Bezzecchi el viernes, pero sin duda hay un obstáculo escondido en la grava. Creo que han mejorado un poco el lugar, porque al menos hoy no he salido despedido hacia la luna. Pero 'Bez' ha subido como un cohete".

"He tenido bastantes caídas con el chasis de carbono, pero ninguna tan grave como la de la Q2 del sábado. En las otras caídas me he ido muy concienzudamente".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.