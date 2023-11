Brad Binder : "La Ducati, nous la conduisons sur des rails".

"Nous avons besoin de plus de 'edge grip' et nous devons nous améliorer dans les secteurs 3 et 4", a expliqué Brad Binder, qui espère enfin gagner dimanche.

Brad Binder n'a perdu que 0,190 seconde sur le vainqueur Jorge Martin lors du sprint de 13 tours à Valence. Et comme le rapide Sud-Africain n'a plus gagné depuis le GP sous la pluie de Spielberg en août 2021, il veut jouer le tout pour le tout dimanche lors de la finale. "J'ai dit à Brad qu'il n'avait plus rien à perdre, nous voulons qu'il revienne au Bix en vainqueur le dimanche", souriait samedi soir son efficace chef d'équipage Andres Madrid.

Le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder, combatif et fort en duels, a-t-il appris quelque chose au sprint qui pourrait lui être utile pour dimanche ?

"Nous devons nous améliorer dans le secteur 2", sait Brad. "Nous avons également besoin d'un petit pas dans le secteur 3. Si nous y trouvons un peu de temps, nous pourrions être plus forts. J'ai été bon en T1 et en T4".

"Nous avons eu des problèmes de sous-virage lors des trois derniers Grand Prix", a rapporté Binder. "Lors du sprint de samedi, le sous-virage s'est déclenché très fortement après le huitième ou neuvième tour. C'est un point que j'aimerais résoudre pour dimanche".

Binder s'est battu contre le candidat au championnat du monde Jorge Martin, qui a remporté son neuvième sprint. A-t-il décelé des points faibles chez le pilote Ducati ? "Non, car ils peuvent redresser la moto et partir en trombe. Je dois tourner plus vite et rouler plus vite pour rattraper le temps perdu. Les Ducati gagnent du temps en ouvrant les gaz et en obtenant le drive nécessaire. Chez nous, il manque le 'edge grip'. C'était la même chose que toute l'année. La Ducati a plus de grip mécanique sur le bord du pneu. Lorsque nous freinons et que nous tournons et que le pneu arrière flotte, nous sommes déjà en travers avant même d'avoir mis les gaz à fond. Il faut que nous réglions cela. Avec la Ducati, nous roulons sur des billets, nous flottons un peu plus à l'arrière".

Brad a-t-il fait preuve d'un peu plus de retenue que d'habitude dans le duel qui l'opposait à Jorge Martin, l'enjeu étant le championnat du monde pour l'Espagnol ? "Non, ce genre de pensées ne me préoccupe pas en course".

La KTM RC16 de Brad Binder, dotée du précieux châssis en carbone, s'est brisée en deux lors du crash survenu à la fin de la Q2. "Il y a une grosse marche dans le gravier à cet endroit. Quand j'ai touché cette marche, ma moto a été projetée en l'air. Je n'ai pas été aussi mal que Bezzecchi vendredi, mais il y a certainement un obstacle caché dans le gravier. Je pense qu'ils ont un peu amélioré l'endroit, parce qu'au moins je n'ai pas été projeté sur la lune aujourd'hui. Mais 'Bez' s'est élevé là comme une fusée".

"J'ai déjà fait pas mal de chutes avec les châssis carbone, mais aucune n'était aussi grave que celle de samedi en Q2. Dans les autres chutes, j'ai chuté très consciencieusement".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.