Brad Binder: "Guidiamo la Ducati su rotaie".

Brad Binder ha perso solo 0,190 secondi dal vincitore Jorge Martin nello sprint di 13 giri a Valencia. Il veloce sudafricano non vince dal GP sul bagnato di Spielberg dell'agosto 2021 e vuole dare di nuovo il massimo nel finale di domenica. "Ho detto a Brad che non ha più nulla da perdere, vogliamo che torni al Bix da vincitore domenica", ha sorriso sabato sera il suo abile capo equipaggio Andres Madrid.

Il combattivo e forte pilota della Red Bull KTM Brad Binder ha imparato qualcosa in volata che potrebbe essergli utile per domenica?

"Dobbiamo migliorare nel settore 2", ha detto Brad. "Potremmo anche fare un piccolo passo avanti nel settore 3. Se riusciamo a trovare un po' di tempo in quel settore, possiamo anche fare un passo indietro. Se riuscissimo a trovare un po' di tempo lì, potremmo essere più forti. Sono andato bene nel T1 e nel T4".

"Negli ultimi tre Gran Premi abbiamo avuto problemi di sottosterzo", ha dichiarato Binder. "Nella volata di sabato, il sottosterzo è iniziato molto forte dopo l'ottavo o il nono giro. È un problema che vorrei risolvere per domenica".

Binder ha lottato contro il candidato al campionato mondiale Jorge Martin, che ha ottenuto la sua nona vittoria in volata. Ha riconosciuto qualche punto debole nel pilota della Ducati? "No, perché loro sono in grado di mettere la moto in posizione verticale e di partire a razzo. Io devo girare più velocemente e fare più strada per recuperare il tempo. Le Ducati recuperano il tempo quando aprono il gas e hanno la spinta necessaria. A noi manca l'aderenza al bordo. È stato lo stesso di tutto l'anno. La Ducati ha più grip meccanico sul bordo del pneumatico. Quando freniamo e giriamo e la gomma posteriore galleggia, siamo già di traverso prima di aprire completamente il gas. Dobbiamo fare le cose per bene. La Ducati è dotata di spessori, quindi galleggia un po' di più al posteriore".

Brad ha agito con più cautela del solito nel duello con Jorge Martin perché lo spagnolo ha in palio il campionato del mondo? "No, non ci penso in gara".

La KTM RC16 di Brad Binder con il prezioso telaio in carbonio si è spezzata in due nella caduta alla fine della Q2. "C'è un grosso gradino nella ghiaia. Quando ho toccato questo gradino, la mia moto è stata sbalzata in aria. Non sono andato male come Bezzecchi venerdì, ma c'è sicuramente un ostacolo nascosto nella ghiaia. Credo che abbiano migliorato un po' il punto, perché almeno oggi non sono stato scaraventato sulla luna. Ma 'Bez' è salito come un razzo".

"Ho avuto diverse cadute con il telaio in carbonio, ma nessuna così grave come quella di sabato in Q2. Nelle altre cadute sono stato molto coscienzioso".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.