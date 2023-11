Brad Binder: "Conduzimos a Ducati sobre carris"

Brad Binder perdeu apenas 0,190 segundos para o vencedor Jorge Martin no sprint de 13 voltas em Valência. E como o veloz sul-africano não vence desde o GP em Spielberg, em agosto de 2021, ele quer dar tudo de si na final de domingo. "Eu disse ao Brad que ele não tem mais nada a perder, queremos que ele volte ao Bix como o vencedor no domingo", sorriu seu competente chefe de equipe Andres Madrid no sábado à noite.

Será que o combativo e forte piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, aprendeu alguma coisa no sprint que o possa beneficiar no domingo?

"Temos de melhorar no sector 2", sabe Brad. "Também podemos dar um pequeno passo no sector 3. Se conseguirmos arranjar algum tempo aí, podemos ser mais fortes. Estive bem no T1 e no T4."

"Tivemos problemas com a subviragem nos últimos três Grandes Prémios", relatou Binder. "No sprint de sábado, a subviragem começou muito forte a partir da 8ª ou 9ª volta. Isso é algo que eu gostaria de resolver no domingo."

Binder lutou contra o candidato ao título mundial Jorge Martin, que conquistou a sua nona vitória no sprint. Ele reconheceu alguma fraqueza no piloto da Ducati? "Não, porque eles conseguem pôr a mota na vertical e fazer trovoada. Tenho de virar mais depressa e rodar mais depressa para ganhar tempo. As Ducati ganham tempo quando abrem o acelerador e conseguem o impulso necessário. Falta-nos a aderência. Foi o mesmo de todo o ano. A Ducati tem mais aderência mecânica na borda do pneu. Quando travamos e viramos e o pneu traseiro flutua, já estamos de lado antes de abrirmos totalmente o acelerador. Temos de fazer isso corretamente. Estamos a conduzir a Ducati com calços, flutuamos um pouco mais na traseira."

Brad foi mais cauteloso do que o habitual no duelo contra Jorge Martin porque o espanhol tem o campeonato do mundo em jogo? "Não, eu não penso nisso durante a corrida."

A KTM RC16 de Brad Binder, com o precioso chassis de carbono, partiu-se em duas na queda no final da Q2. "Há ali um grande degrau na gravilha. Quando toquei nesse degrau, a minha moto foi projectada para o ar. Não me saí tão mal como o Bezzecchi na sexta-feira, mas há definitivamente um obstáculo escondido na gravilha. Acho que melhoraram um pouco o local, porque pelo menos hoje não fui atirado para a lua. Mas o 'Bez' foi lá acima como um foguetão".

"Tive alguns acidentes com o chassis de carbono, mas nenhum tão mau como o da Q2 no sábado. Caí de forma muito consciente nas outras quedas."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.