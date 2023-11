Marc Márquez: "Quiero dar lo mejor de mí una vez más"

El sábado en Valencia, el tercer puesto de Marc Márquez en el sprint volvió a demostrar claramente a los responsables de Honda cuál era la joya del pilotaje que perderían en favor de Ducati 24 horas después, porque llevaban cuatro años sin poder meter en sus boxes una moto de carreras apta para el Campeonato del Mundo. El resto de pilotos de Honda volvió a rendir miserablemente en comparación con el número 93. Su compañero de equipo Joan Mir terminó la temporada inmediatamente después de la caída del viernes, para estar más seguros, en el puesto 22º del Campeonato del Mundo, mientras que Marc Márquez al menos ascendió al 13º puesto de la clasificación.

¿Cómo ha sido posible este resultado con esta moto? "Es una combinación de diferentes factores. Esta es una pista que me gusta. Además, decidí arriesgar más el viernes porque sentía que podía luchar por un puesto en el podio después del 7º puesto en la calificación. El tercer punto es una cuestión de motivación. No niego que me resultó difícil mantener la motivación alta a mitad de temporada. Por eso reduje el riesgo en algunas fases a partir de Silverstone, después de haberme caído tan a menudo. Pero ya dije en Qatar que quería terminar las carreras allí para ganar confianza. Porque si te caes en Qatar y no ves la bandera a cuadros, llegas a Valencia con menos confianza".

"En Malasia y Qatar sentí que mi confianza crecía de nuevo", añadió el seis veces Campeón del Mundo de MotoGP y 59 veces ganador de MotoGP, que el viernes rompió a llorar como nunca tras subir al podio. "El viernes volví a atacar aquí, y cuando atacas, todo es posible. En el sprint, casi me caigo dos veces en la curva 1, que estaba muy cerca. Pero al final conseguí mantener la distancia de carrera...".

Marc continuó: "En la carrera del domingo, adoptaré un enfoque similar al del sprint. Todo es posible, eso seguro. Me gustaría terminar una vez más. El objetivo es acabar entre los cinco primeros, porque todo va como yo quiero".

Entonces, ¿teme Marc que el tercer puesto en el sprint pueda ser su último resultado en el podio con Honda? "Sí, el resultado del sábado era la mejor manera de despedirme de todos. Tienes la mejor oportunidad de decir 'gracias' en la pista. Puedes hacerte muchos regalos fuera de la pista. Pero los resultados en carrera lo eclipsan todo".

"La gente de Honda y mi equipo, me conocen. Antes de la carrera, mi jefe de equipo Santi vino y me dijo: '¡Ten cuidado! No tomes demasiados riesgos. Estamos contentos con cualquier resultado'. Pero ellos me conocen. Por supuesto, también quiero ver la bandera a cuadros el domingo. Pero al mismo tiempo quiero hacerlo lo mejor posible, ¡una vez más!".

El sábado vimos a Watanabe, Presidente de HRC, en el box de Repsol. "Sí, tenemos muy buena relación con Watanabe, también con Tsukamoto-San. Sé que están trabajando muy duro para el futuro del proyecto. Les deseo lo mejor".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.