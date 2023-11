Marc Márquez : "Je veux faire de mon mieux encore une fois".

Samedi, à Valence, la troisième place de Marc Márquez au sprint a rappelé aux managers de Honda quel joyau de pilotage ils allaient perdre 24 heures plus tard au profit de Ducati, pour avoir été incapables pendant quatre ans de ramener dans son box une moto de course digne du championnat du monde. Car les autres pilotes Honda ont une fois de plus fait pâle figure par rapport au numéro 93. Son coéquipier Joan Mir a mis un terme à la saison après le crash de vendredi, en tant que 22e du championnat du monde, tandis que Marc Márquez a tout de même progressé au classement jusqu'à la 13e place du championnat du monde.

Comment ce résultat a-t-il été possible avec cette moto ? "C'est une combinaison de différents facteurs. C'est un circuit que j'aime bien. A cela s'ajoute le fait que j'ai décidé de prendre plus de risques vendredi, parce que j'ai senti, après ma septième place lors des essais chronométrés, que je pouvais me battre pour une place sur le podium. Le troisième point est une question de motivation, je ne nie pas que j'ai eu du mal à maintenir ma motivation à la mi-saison. C'est pourquoi j'ai réduit les risques dans certaines phases à partir de Silverstone, après avoir chuté si souvent. Mais je vous ai déjà dit au Qatar que je voulais absolument terminer les courses là-bas pour gagner en confiance. Car si tu chutes au Qatar et que tu ne vois pas le drapeau à damier, tu arriveras à Valence avec moins de confiance".

"En Malaisie et au Qatar, j'ai senti que ma confiance grandissait à nouveau", a complété le sextuple champion du monde de MotoGP et 59 fois vainqueur de la compétition, qui a fondu en larmes comme jamais après être monté sur le podium vendredi. "Ici, j'ai encore attaqué vendredi, et quand tu attaques, tout est possible. Au sprint, j'ai failli tomber deux fois au virage 1, c'était super serré. Mais à la fin, j'ai fait la distance de course...".

Marc poursuit : "Pour la course de dimanche, je vais procéder de la même manière que pour le sprint. Tout est possible, c'est clair. J'aimerais bien finir une fois de plus. L'objectif est de terminer dans le top 5, car tout se passe comme je l'espère".

Marc craint donc que la troisième place au sprint soit son dernier résultat sur le podium avec Honda ? "Oui, le résultat de samedi était pour moi la plus belle façon de dire au revoir à tout le monde. C'est sur la piste que tu as la meilleure occasion de dire 'merci'. On peut s'offrir beaucoup de cadeaux en dehors de la piste. Mais les résultats de la course éclipsent tout".

"Les gens de Honda et mon équipe, ils me connaissent. Avant la course, mon chef d'équipe Santi est venu me voir et m'a dit : 'Fais attention ! Ne prends pas trop de risques. Nous sommes satisfaits de chaque résultat'. Mais ils me connaissent. Bien sûr, je veux aussi voir le drapeau à damier dimanche. Mais je veux en même temps donner le meilleur de moi-même - une fois de plus" !

Samedi, nous avons vu le président du HRC, Watanabe, dans le box de Repsol. "Oui, nous avons une très bonne relation avec Watanabe, ainsi qu'avec Tsukamoto-San. Je sais qu'ils travaillent avec beaucoup d'ardeur - pour l'avenir du projet. Je leur souhaite le meilleur".

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.