Marc Márquez: "Voglio dare il meglio di me ancora una volta".

Dopo il terzo posto in volata, Marc Mázquer ha spiegato attentamente come si è arrivati a questo fantastico risultato. Oggi confida in un risultato da top 5.

Sabato a Valencia, il terzo posto in volata di Marc Márquez ha dimostrato ancora una volta chiaramente ai dirigenti Honda quale gioiello di guida avrebbero perso 24 ore dopo a favore della Ducati, che da quattro anni non riesce a portare nei box una moto da corsa adatta al Campionato del Mondo. Il resto dei piloti Honda si comportò ancora una volta in modo misero rispetto al numero 93. Il compagno di squadra Joan Mir terminò la sua carriera con la Ducati. Il compagno di squadra Joan Mir ha chiuso la stagione subito dopo l'incidente di venerdì, per sicurezza, al 22° posto nel Campionato del Mondo, mentre Marc Márquez è salito almeno al 13° posto in classifica.

Come è stato possibile ottenere questo risultato con questa moto? "È una combinazione di diversi fattori. Questa è una pista che mi piace. Inoltre, venerdì ho deciso di prendere più rischi perché sentivo di poter lottare per il podio dopo il 7° posto in qualifica. Il terzo punto è una questione di motivazione: non nego di aver avuto difficoltà a mantenere alta la motivazione a metà stagione. Per questo motivo, da Silverstone in poi ho ridotto il rischio in alcune fasi, dopo che ero caduto così spesso. Ma ho già detto in Qatar che volevo davvero finire le gare lì per acquisire fiducia. Perché se si cade in Qatar e non si vede la bandiera a scacchi, si arriva a Valencia con meno fiducia".

"In Malesia e in Qatar ho sentito che la mia fiducia stava crescendo di nuovo", ha aggiunto il sei volte campione del mondo della MotoGP e 59 volte vincitore della MotoGP, che venerdì è scoppiato in lacrime come non mai dopo il podio. "Venerdì ho attaccato di nuovo qui, e quando si attacca, tutto è possibile. In volata ho rischiato di cadere due volte alla curva 1, che era molto vicina. Ma alla fine ho gestito la distanza di gara...".

Marc ha continuato: "Nella gara di domenica, adotterò un approccio simile a quello della volata. Tutto è possibile, questo è certo. Mi piacerebbe concludere ancora una volta. L'obiettivo è finire tra i primi cinque, perché tutto sta andando come voglio".

Marc teme che il terzo posto in volata possa essere il suo ultimo podio con la Honda? "Sì, il risultato di sabato è stato il modo migliore per me di salutare tutti. In pista si ha la migliore opportunità di dire 'grazie'. Si possono fare molti regali fuori dalla pista. Ma i risultati di gara superano tutto".

"Le persone della Honda e del mio team mi conoscono. Prima della gara, il mio capo equipaggio Santi è venuto da me e mi ha detto: 'Stai attento! Non prendere troppi rischi. Siamo contenti di qualsiasi risultato'. Ma loro mi conoscono. Naturalmente voglio vedere la bandiera a scacchi domenica. Ma allo stesso tempo voglio fare del mio meglio, ancora una volta!".

Sabato abbiamo visto il Presidente della HRC Watanabe nel box Repsol. "Sì, abbiamo un ottimo rapporto con Watanabe e anche con Tsukamoto-San. So che stanno lavorando molto duramente per il futuro del progetto. Auguro loro il meglio".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.