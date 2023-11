Marc Márquez: "Quero dar o meu melhor mais uma vez"

No sábado, em Valência, o terceiro lugar de Marc Márquez no sprint demonstrou mais uma vez claramente aos responsáveis da Honda qual a joia de pilotagem que vão perder para a Ducati 24 horas mais tarde, porque há quatro anos que não conseguem colocar nas boxes uma moto de corrida adequada para o Campeonato do Mundo. Os restantes pilotos da Honda tiveram mais uma vez um desempenho miserável em comparação com o número 93. O companheiro de equipa Joan Mir terminou a temporada imediatamente após a queda de sexta-feira, para estar do lado seguro - em 22º lugar no Campeonato do Mundo, enquanto Marc Márquez pelo menos subiu para o 13º lugar na classificação.

Como é que este resultado foi possível com esta mota? "É uma combinação de diferentes factores. Esta é uma pista de que gosto. Além disso, decidi correr mais riscos na sexta-feira porque senti que podia lutar por um lugar no pódio depois do 7º lugar na qualificação. O terceiro ponto é uma questão de motivação. Não nego que tive dificuldade em manter a minha motivação elevada a meio da época. Foi por isso que reduzi o risco em certas fases a partir de Silverstone, depois de ter caído tantas vezes. Mas já vos disse no Qatar que queria muito terminar as corridas lá para ganhar confiança. Porque se nos despistarmos no Qatar e não virmos a bandeira axadrezada, chegamos a Valência com menos confiança."

"Na Malásia e no Qatar senti que a minha confiança estava a crescer de novo", acrescentou o seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP e 59 vezes vencedor de MotoGP, que se desfez em lágrimas como nunca antes na sexta-feira depois de terminar no pódio. "Ataquei aqui novamente na sexta-feira e, quando atacas, tudo é possível. No sprint, quase caí duas vezes na Curva 1, que estava muito perto. Mas, no final, consegui manter a distância da corrida..."

Marc continuou: "Na corrida de domingo, vou adotar uma abordagem semelhante à do sprint. Tudo é possível, isso é certo. Gostaria de terminar mais uma vez. O objetivo é terminar entre os cinco primeiros, porque tudo está a correr como eu quero."

Então, Marc teme que o terceiro lugar no sprint possa ser o seu último resultado no pódio com a Honda? "Sim, o resultado de sábado foi a melhor forma de me despedir de toda a gente. Temos a melhor oportunidade de dizer "obrigado" na pista de corrida. Podemos dar-nos muitos presentes fora da pista. Mas os resultados da corrida superam tudo."

"As pessoas da Honda e da minha equipa conhecem-me. Antes da corrida, o meu chefe de equipa Santi veio ter comigo e disse-me: 'Tem cuidado! Não corras demasiados riscos. Ficamos contentes com qualquer resultado'. Mas eles conhecem-me. Claro que também quero ver a bandeira axadrezada no domingo. Mas, ao mesmo tempo, quero dar o meu melhor - mais uma vez!"

No sábado, vimos o Presidente da HRC, Watanabe, na box da Repsol. "Sim, temos uma relação muito boa com Watanabe e também com Tsukamoto-San. Sei que estão a trabalhar arduamente para o futuro do projeto. Desejo-lhes o melhor."

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.