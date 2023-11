Áleix Espargaró (Aprilia/13º): Ningún toro salvaje

Por todos es sabido que los pilotos de motociclismo se recuperan de sus lesiones en un tiempo récord. Sin embargo, el cambio a mejor demostrado por Áleix Espargaró en el Gran Premio de Valencia es notable: El viernes todavía se quejaba de que el dolor en su peroné izquierdo roto era tan intenso que no podía dar más de cuatro o cinco vueltas seguidas. El sábado por la tarde participó en la carrera al sprint y se alegró de que ya no le doliera.

Por supuesto, no sólo gracias a su fuerza de voluntad, sino también al equipo del centro de salud móvil del paddock, gestionado por Quirónprevención desde esta temporada. "El progreso de la terapia en los dos últimos años ha sido una locura. Los pilotos nos quejamos a menudo de lo que funciona peor en el Mundial, así que también hay que reconocer los aspectos positivos. Y el nivel de la Clínica Móvil es uno de esos aspectos. Yo no he hecho de toro bravo, ha sido el equipo de allí el que me ha ayudado increíblemente y ha hecho posible que pudiera correr", alabó la estrella de Aprilia. El dolor no era un problema, repitió, sólo le faltaba fuerza y movilidad sobre la moto.

Tras este duodécimo puesto, con Jack Miller delante y su hermano Pol a tres segundos, Aleix espera ahora poder aguantar las 27 vueltas del domingo. "Hemos ganado dos carreras, hemos estado a menudo delante y hemos luchado por el título durante un tiempo. Ahora quiero terminar la temporada a lo grande y cruzar la meta, porque los aficionados del circuito se lo merecen tanto como mi equipo", explica. Sólo entonces pensará si se subirá a su Aprilia para los entrenamientos del martes o si se irá de vacaciones.

Defendió explícitamente a su compañero Maverick Viñales, quien, al igual que Francesco Bagnaia, se había equivocado con la elección de neumáticos y había optado por el compuesto medio para la rueda trasera. "Ambos hemos comparado a fondo los neumáticos blandos y medios y teníamos más tracción con el compuesto medio. Por lo tanto, no es justo poner a Maverick en el punto de mira por esta elección. Al fin y al cabo, empezó este sprint con unos tiempos magníficos. Sólo en el transcurso de la carrera quedó claro que el neumático blando era la mejor opción. Realmente espero que Maverick gane el Gran Premio el domingo. No está lejos".

En cuanto a la lucha por el título, Espargaró ha explicado que Bagnaia ha tenido mucha suerte de haberse librado de los ataques finales de sus compañeros de Ducati Di Giannantonio y Bezzecchi. "Eran puntos extra gratis", dijo. "Pero así son las carreras, no pasa nada. Si el domingo estuviera detrás de mi amigo Jorge Martín, tampoco le atacaría. Eso es sólido como una roca".

Resultado MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1º Martín, Ducati, 13 rdn en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.122

4º Viñales, Aprilia, + 3.106

5º Bagnaia, Ducati, + 4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9º Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12º Miller, KTM, + 8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, + 12.599

16º Nakagami, Honda, + 13.787

17º Marini*, Ducati, + 13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19º Rins, Honda, + 20.378

20º Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 38 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 442 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 675 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 633 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.