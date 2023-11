Áleix Espargaró (Aprilia/13e) : Pas un taureau sauvage

Il est bien connu que les pilotes de moto reviennent de leurs blessures en un temps record. Pourtant, le retournement de situation dont fait preuve Áleix Espargaró lors du Grand Prix de Valence est remarquable : Vendredi, il se plaignait encore que la douleur de son péroné gauche fracturé était si forte qu'il ne pouvait pas faire plus de quatre ou cinq tours d'affilée. Samedi après-midi, il a disputé la course de sprint et s'est réjoui de ne plus ressentir de douleurs.

Certes, ce n'est pas seulement grâce à sa volonté, mais aussi à l'équipe du centre de santé mobile situé dans le paddock et géré depuis cette saison par Quirónprevención. "Les progrès de la thérapie au cours des deux dernières années sont fous. Nous, les pilotes, nous nous plaignons souvent de ce qui fonctionne moins bien dans le championnat du monde, alors nous devons aussi reconnaître les aspects positifs. Et le niveau de la Clinica Mobile est un de ces aspects. Je n'ai pas joué au taureau sauvage, c'est l'équipe là-bas qui m'a incroyablement aidé et permis de rouler", s'est félicité la star d'Aprilia. La douleur n'était pas un problème, il lui manquait juste de la force et de la mobilité sur la moto, a-t-il répété.

Après cette douzième place, avec Jack Miller devant et son frère Pol à trois secondes derrière lui, Aleix espère maintenant pouvoir tenir la distance de 27 tours dimanche. "Nous avons gagné deux courses, nous avons souvent été devant et nous nous sommes battus pour le titre pendant un certain temps. Je veux maintenant terminer la saison dignement et franchir la ligne d'arrivée, car les fans sur la piste le méritent autant que mon équipe", a-t-il expliqué. Ce n'est qu'ensuite qu'il se demandera s'il montera sur la selle de son Aprilia mardi pour les essais ou s'il partira en vacances.

Il a expressément pris la défense de son coéquipier Maverick Viñales qui, comme Francesco Bagnaia, s'est trompé dans le choix des pneus et a opté pour le mélange medium pour la roue arrière. "Nous avons tous les deux comparé minutieusement les pneus soft et medium et nous avions plus de traction avec le medium. Il n'est donc pas juste de prendre Maverick pour cible à cause de ce choix. Il a d'ailleurs commencé ce sprint avec un super temps au tour. Ce n'est qu'au cours de la course qu'il s'est avéré que le pneu tendre était le meilleur choix. Je souhaite vraiment que Maverick gagne le Grand Prix dimanche. Il n'en est pas loin".

En ce qui concerne la lutte pour le titre, Espargaró a déclaré que Bagnaia avait eu beaucoup de chance d'être épargné par les attaques finales de ses compagnons de marque Ducati, Di Giannantonio et Bezzecchi. "Ce sont des points supplémentaires qui nous ont été offerts", a-t-il constaté. "Mais c'est la course, ce n'est pas grave - si j'étais derrière mon ami Jorge Martín dimanche, je ne l'attaquerais pas non plus. C'est solide comme le roc !"

Résultat du sprint MotoGP, Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20e Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement au championnat du monde MotoGP après 38 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 442 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 675 points (champion du monde). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 633 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.