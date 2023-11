Áleix Espargaró (Aprilia/13°): Nessun toro scatenato

È risaputo che i piloti di moto si riprendono dagli infortuni in tempi record. Tuttavia, l'inversione di tendenza dimostrata da Áleix Espargaró al Gran Premio di Valencia è notevole: Venerdì si lamentava ancora che il dolore al perone sinistro rotto era così forte che non riusciva a fare più di quattro o cinque giri alla volta. Sabato pomeriggio ha partecipato alla gara sprint e si è rallegrato di non sentire più dolore.

Naturalmente non è solo merito della sua forza di volontà, ma anche dell'équipe del centro sanitario mobile nel paddock, che da questa stagione è gestito da Quirónprevención. "I progressi della terapia negli ultimi due anni sono stati pazzeschi. Noi piloti ci lamentiamo spesso di ciò che funziona meno bene nel Campionato del Mondo, quindi dobbiamo anche riconoscere gli aspetti positivi. E il livello della Clinica Mobile è uno di questi. Non sono stato io a fare il toro scatenato, è stato il team che mi ha aiutato in modo incredibile e mi ha permesso di correre", ha elogiato il campione dell'Aprilia. Il dolore non era un problema, ha ribadito, gli mancavano solo forza e mobilità sulla moto.

Dopo questo dodicesimo posto, con Jack Miller davanti e suo fratello Pol a tre secondi di distanza, Aleix spera ora di poter resistere per i 27 giri di domenica. "Abbiamo vinto due gare, siamo stati spesso in testa e abbiamo lottato per il titolo per un po'. Ora voglio concludere la stagione in bellezza e tagliare il traguardo, perché i tifosi del circuito lo meritano tanto quanto la mia squadra", ha spiegato. Solo allora penserà se salire in sella alla sua Aprilia per i test di martedì o se andare in vacanza.

Ha difeso esplicitamente il suo compagno di squadra Maverick Viñales che, come Francesco Bagnaia, ha commesso un errore nella scelta degli pneumatici, optando per la mescola media per la ruota posteriore. "Entrambi abbiamo confrontato a fondo le gomme morbide e medie e abbiamo avuto più trazione con la mescola media. Non è quindi giusto mettere Maverick nel mirino per questa scelta. Dopo tutto, ha iniziato questa volata con tempi sul giro super. Solo nel corso della gara è diventato chiaro che il pneumatico morbido era la scelta migliore. Spero davvero che Maverick vinca il Gran Premio domenica. Non è lontano".

Per quanto riguarda la lotta per il titolo, Espargaró ha spiegato che Bagnaia è stato estremamente fortunato a non aver subito gli attacchi finali dei suoi compagni della Ducati, Di Giannantonio e Bezzecchi. "Sono stati punti extra gratuiti", ha detto. "Ma queste sono le corse, va bene così - se domenica fossi stato dietro al mio amico Jorge Martín, non avrei attaccato nemmeno lui. È una cosa solida!".

Risultato MotoGP Sprint, Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, + 0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,122

4° Viñales, Aprilia, + 3,106

5° Bagnaia, Ducati, + 4,253

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.400

7° Bezzecchi, Ducati, + 4.502

8° Alex Márquez, Ducati, + 5.578

9° Zarco, Ducati, + 5.910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7.674

12° Miller, KTM, + 8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, + 12.599

16° Nakagami, Honda, + 13.787

17° Marini*, Ducati, + 13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, + 14.943

19° Rins, Honda, + 20.378

20° Savadori, Aprilia, + 25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 38 gare su 39:

1° Bagnaia, 442 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 675 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 633 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.