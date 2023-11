Áleix Espargaró (Aprilia/13º): Nenhum touro selvagem

O milagre que Áleix Espargaró esperava antes do sprint concretizou-se: completou a distância de 13 voltas sem dores, elogiou a equipa Quirónprevención e espera agora terminar também no domingo.

É do conhecimento geral que os pilotos de motociclismo recuperam de lesões em tempo recorde. No entanto, a reviravolta para melhor demonstrada por Áleix Espargaró no Grande Prémio de Valência é notável: Na sexta-feira, ainda se queixava de que as dores no perónio esquerdo partido eram tão fortes que não conseguia dar mais do que quatro ou cinco voltas de cada vez. No sábado à tarde, participou na corrida de sprint e regozijou-se por já não sentir dores.

Claro que isto não se deve apenas à sua força de vontade, mas também à equipa do centro de saúde móvel no paddock, que é gerido pela Quirónprevención desde esta época. "A evolução da terapia nos últimos dois anos foi alucinante. Nós, os pilotos, queixamo-nos muitas vezes do que funciona menos bem no Campeonato do Mundo, por isso também temos de reconhecer os aspectos positivos. E o nível da Clínica Móvel é um desses aspectos. Não fui eu que fiz de touro bravo, foi a equipa que me ajudou incrivelmente e me possibilitou correr", elogiou a estrela da Aprilia. A dor não era um problema, repetiu, apenas lhe faltava força e mobilidade na mota.

Depois deste décimo segundo lugar, com Jack Miller na frente e o seu irmão Pol três segundos atrás, Aleix espera agora conseguir aguentar-se durante as 27 voltas de domingo. "Ganhámos duas corridas, estivemos muitas vezes na frente e lutámos pelo título durante algum tempo. Agora quero terminar a época em grande estilo e cruzar a linha da meta, porque os adeptos na pista merecem isso tanto como a minha equipa", explicou. Só depois é que vai pensar se volta a sentar-se ao volante da sua Aprilia para os testes de terça-feira ou se vai de férias.

Ele defendeu explicitamente o seu companheiro de equipa Maverick Viñales, que, tal como Francesco Bagnaia, cometeu um erro na escolha do pneu e optou pelo composto médio para a roda traseira. "Ambos comparámos bem os pneus macios e médios e tínhamos mais tração com o composto médio. Por isso, não é justo colocar o Maverick na mira por causa desta escolha. Afinal de contas, ele começou este sprint com tempos de volta excelentes. Só no decorrer da corrida é que se tornou claro que o pneu macio era a melhor escolha. Espero realmente que o Maverick ganhe o Grande Prémio no domingo. Ele não está muito longe".

No que diz respeito à luta pelo título, Espargaró explicou que Bagnaia teve muita sorte por ter sido poupado aos ataques finais dos seus companheiros da Ducati, Di Giannantonio e Bezzecchi. "Foram pontos extras de graça", disse ele. "Mas isso é corrida, está tudo bem - se eu estivesse atrás do meu amigo Jorge Martín no domingo, eu também não o atacaria. Isso é sólido como uma rocha!"

Resultado MotoGP Sprint, Valência (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, + 0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,122

4º Viñales, Aprilia, + 3,106

5º Bagnaia, Ducati, + 4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7º Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8º Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9º Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12º Miller, KTM, + 8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, + 12,599

16º Nakagami, Honda, + 13,787

17º Marini*, Ducati, + 13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19º Rins, Honda, + 20,378

20º Savadori, Aprilia, + 25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas a menos



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 38 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 442 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 675 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 633 pontos (campeão do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.