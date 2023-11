Valencia live ticker: in palio il titolo 2023 del MotoGP

Il titolo della MotoGP 2023 si deciderà nell'ultima gara della stagione sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia: SPEEDWEEK.com seguirà in diretta la resa dei conti a partire dalle 15.00.

Francesco "Pecco" Bagnaia arriva all'ultima gara della stagione con 14 punti di vantaggio sul vincitore della volata Jorge Martin. Ciò significa che un piazzamento tra i primi cinque sarebbe sufficiente al pilota della Ducati per difendere con successo il suo titolo. Se il suo sfidante del Prima Pramac Racing Team non dovesse vincere, sarebbe comunque incoronato campione del mondo al decimo posto. Se Martin non dovesse arrivare tra i primi tre, Bagnaia sarebbe comunque campione.

Poiché il pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales, il più veloce nelle qualifiche, non ha rispettato un segnale di bandiera nel warm-up ed è stato quindi arretrato di tre posizioni sulla griglia, Bagnaia è partito addirittura dalla pole position.

Il finale di stagione nel live ticker: