Valencia live ticker: o título de MotoGP de 2023 está em jogo

O título de MotoGP de 2023 vai ser decidido na última corrida da época no Circuito Ricardo Tormo, em Valência: O SPEEDWEEK.com estará a acompanhar o confronto final em direto a partir das 15 horas.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Francesco "Pecco" Bagnaia vai para a última corrida da época com 14 pontos de vantagem sobre o vencedor do sprint, Jorge Martin. Isto significa que um resultado entre os cinco primeiros seria suficiente para o piloto de fábrica da Ducati defender com sucesso o seu título. Se o seu adversário da Prima Pramac Racing Team não vencer, ele ainda será coroado campeão mundial em décimo lugar. Se Martin não ficar entre os três primeiros, Bagnaia será o campeão em qualquer caso.

Uma vez que o piloto da Aprilia, Maverick Viñales, o mais rápido na qualificação, não respeitou um sinal de bandeira no warm-up e foi, por isso, afastado três lugares da grelha, Bagnaia partiu da pole position.

O final da época no live ticker: