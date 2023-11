Valence : Viñales sanctionné, Bagnaia hérite de la pole

Lors du warm-up du dimanche matin, la RS-GP de Maverick Viñales a brièvement fumé, ce qui a conduit la direction de course à lui présenter un drapeau noir entouré d'un cercle orange pour l'avertir d'un problème technique présumé et donc d'un danger potentiel. L'Espagnol a baissé les yeux, mais n'a apparemment pas constaté de problème sur sa moto et a terminé son tour avant de rentrer au stand.

Après avoir vu ce drapeau, Viñales aurait dû quitter la piste immédiatement. C'est pourquoi les commissaires de la FIM MotoGP l'ont fait reculer de trois places sur la grille de départ de la course principale du GP de Valence, qui débute à 15 heures, pour avoir ignoré le signal du drapeau à damier, ce qui équivaut à une "conduite irresponsable".

La grille de départ ajustée :

1. Bagnaia, Ducati

2. Zarco, Ducati

3. Miller, KTM

4. Viñales, Aprilia

5. Binder, KTM

6. Martin, Ducati

7. Bezzecchi, Ducati

8. Alex Márquez, Ducati

9. Marc Márquez, Honda

10. Raúl Fernández, Aprilia

11. Di Giannantonio, Ducati

12. Aleix Espargaró, Aprilia

13. Augusto Fernández, KTM

14. Bastianini, Ducati

15. Quartararo, Yamaha

16. Nakagami, Honda

17. Marini, Ducati

18. Pol Espargaró, KTM

19. Morbidelli, Yamaha

20. Rins, Honda

21e Savadori, Aprilia