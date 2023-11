Valencia: Viñales penalizzato, Bagnaia eredita la pole

Il pilota ufficiale dell'Aprilia Maverick Viñales ha ricevuto una penalità in griglia dopo il warm-up a Valencia, il che significa che il contendente al titolo della MotoGP Pecco Bagnaia partirà dalla prima posizione in griglia.

Nel warm-up di domenica mattina, la RS-GP di Maverick Viñales ha emesso un breve fumo, motivo per cui il controllo di gara gli ha segnalato un cerchio arancione per indicare un sospetto difetto tecnico e quindi un potenziale pericolo. Lo spagnolo ha guardato a terra, ma apparentemente non ha notato alcun problema con la sua moto e ha completato il giro prima di rientrare ai box.

Tuttavia, Viñales avrebbe dovuto lasciare la pista subito dopo l'esposizione della bandiera. Di conseguenza, i commissari sportivi della FIM MotoGP lo hanno retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara principale del GP di Valencia, che inizierà alle 15:00, per non aver rispettato il segnale della bandiera, che viene equiparato a una "guida irresponsabile".

La griglia di partenza modificata:

1° Bagnaia, Ducati

2° Zarco, Ducati

3° Miller, KTM

4° Viñales, Aprilia

5° Binder, KTM

6° Martin, Ducati

7° Bezzecchi, Ducati

8° Alex Márquez, Ducati

9° Marc Márquez, Honda

10° Raúl Fernández, Aprilia

11° Di Giannantonio, Ducati

12° Aleix Espargaró, Aprilia

13° Augusto Fernández, KTM

14° Bastianini, Ducati

15° Quartararo, Yamaha

16° Nakagami, Honda

17° Marini, Ducati

18° Pol Espargaró, KTM

19° Morbidelli, Yamaha

20° Rins, Honda

21° Savadori, Aprilia