Valência: Viñales penalizado, Bagnaia herda a pole

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

No warm-up de domingo de manhã, a RS-GP de Maverick Viñales fez um breve fumo, o que levou o controlo de corrida a assinalar com um círculo laranja uma suspeita de defeito técnico e, portanto, um perigo potencial. O espanhol olhou para baixo, mas aparentemente não se apercebeu de qualquer problema com a sua mota e completou a volta antes de entrar nas boxes.

No entanto, Viñales deveria ter deixado a pista imediatamente após a exibição da bandeira. Como resultado, os comissários desportivos da FIM MotoGP fizeram-no recuar três lugares na grelha de partida para a corrida principal do GP de Valência, que começa às 15h00, por não ter respeitado o sinal de bandeira, o que é equiparado a "condução irresponsável".

A grelha de partida ajustada:

1º Bagnaia, Ducati

2º Zarco, Ducati

3º Miller, KTM

4º Viñales, Aprilia

5º Binder, KTM

6º Martin, Ducati

7º Bezzecchi, Ducati

8º Alex Márquez, Ducati

9º Marc Márquez, Honda

10º Raúl Fernández, Aprilia

11º Di Giannantonio, Ducati

12º Aleix Espargaró, Aprilia

13º Augusto Fernández, KTM

14º Bastianini, Ducati

15º Quartararo, Yamaha

16º Nakagami, Honda

17º Marini, Ducati

18º Pol Espargaró, KTM

19º Morbidelli, Yamaha

20º Rins, Honda

21º Savadori, Aprilia