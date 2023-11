Pit Beirer: "Binder nos salvó el culo"

Se respiraba un ambiente tenso en los boxes del Red Bull KTM durante las 27 vueltas de la carrera de MotoGP, ya que Binder lideraba por delante de Miller y el primer uno-dos en los siete años de historia de los austriacos en MotoGP estaba al alcance de la mano. Más aún aquí en Valencia, donde Pol Espargaró logró el primer podio de la KTM RC16 con el tercer puesto en la carrera de lluvia de 2018.

Sin embargo, Brad Binder frenó en la vuelta 13 y se vio obligado a tomar el carril de vuelta larga, dejando a Jack Miller en cabeza; Binder retrocedió hasta la sexta plaza por detrás de Miller, Bagnaia, Zarco, Viñales y Alex Márquez y se reincorporó por delante de 'Diggia'.

Tras terminar segundo en el sprint del sábado, su jefe de equipo Andrés Madrid le había advertido que no tenía nada que perder el domingo y que lo mejor sería no presentarse en boxes con un segundo puesto. Y, por supuesto, esta estrategia no debía tomarse en serio...

Pero KTM podría haber sacado provecho de una escaramuza entre los aspirantes al título en Ducati.

De hecho, Binder se ha puesto inmediatamente en marcha de nuevo hacia los tres primeros, pero ha atrapado a Alex Márquez de forma demasiado entusiasta y se le ha aplicado una penalización de "pérdida de una posición", por lo que ha dejado pasar a Viñales después de engañar al piloto de Aprilia.

La sorpresa ha llegado en los boxes de KTM en la vuelta 19: Binder tiró por la borda el primer puesto en la curva 11.

Como Di Giannantonio realmente subió el ritmo al final, Brad Binder tuvo que conformarse con la cuarta plaza. No obstante, fue recibido con un atronador aplauso en boxes por su espectacular actuación, a pesar de no haber ganado desde Spielberg en agosto de 2021 y de que KTM no gana en la categoría reina desde el 2 de octubre de 2022 (Miguel Oliveira en Buriram).

SPEEDWEEK.com se encontró con un nada decepcionado Pit Beirer, director de KTM Motorsport, en los boxes de Red Bull-KTM durante la última vuelta. "Sí, esta carrera ha sido un poco demasiado variada para nuestro gusto", suspiró. "En realidad estábamos muy contentos este fin de semana porque el rendimiento que esperábamos estaba ahí al completo y pudimos luchar por el liderato con ambos pilotos. La victoria estaba a nuestro alcance, pero cuando se consiguen puntos de partido así y es posible un uno-dos, el cuarto puesto no es suficiente. Pero lo importante es que todo el mundo ha vuelto a casa sano. Ahora toca tomarse un respiro y atacar de nuevo el año que viene".

KTM hará todo lo posible para reducir significativamente la increíble superioridad de Ducati (17 pole positions, 16 victorias el domingo en 20 carreras) el año que viene.

"Ducati marca actualmente la referencia en nuestro deporte. Pero quejarse es inútil. Vete a casa, trabaja y mejora: ése es el lema".

Jack Miller perdió la oportunidad de un final de temporada conciliador debido a la caída en la curva 11: "Desde el punto de vista del piloto, podría haberlo hecho y quizás mereció llevarse la victoria. Pero en MotoGP hay una línea muy fina entre el rendimiento y la caída. Como tantas otras veces este año, Brad nos ha salvado el pellejo. Es genial lo que hace fin de semana tras fin de semana".

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0.176 seg.

3º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

4º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 84. 17. Oliveira 88. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 649 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.