Pit Beirer : "Binder nous a sauvé la mise".

L'ambiance était tendue dans le box de Red Bull-KTM pendant les 27 tours de la course MotoGP, alors que Binder menait devant Miller et que le premier doublé en sept ans d'histoire du MotoGP autrichien était à portée de main. Qui plus est ici, à Valence, où Pol Espargaró avait signé le premier podium de la KTM RC16 en terminant troisième de la course sous la pluie de 2018.

Mais Brad Binder a freiné au 13ème tour, il a dû se sauver dans la voie de long lap et laisser Jack Miller prendre la tête de la course, Binder a reculé à la 6ème place derrière Miller, Bagnaia, Zarco, Viñales et Alex Márquez et s'est remis en selle devant "Diggia".

Après sa deuxième place au sprint samedi, son chef d'équipe Andres Madrid lui avait dit qu'il n'avait rien à perdre dimanche et qu'avec une deuxième place, il valait mieux ne pas se montrer dans le box. Et bien sûr, cette stratégie n'était pas tout à fait sérieuse...

Mais KTM aurait pu éventuellement profiter d'une escarmouche entre les prétendants au titre chez Ducati.

En effet, Binder s'est immédiatement remis en route vers le top 3, mais il a attrapé Alex Márquez de manière trop zélée et s'est rapidement vu infliger une pénalité "drop one position", il a donc laissé passer Viñales après avoir trompé le pilote Aprilia.

Au 19e tour, c'est le choc dans le box de KTM : Binder a laissé filer la première place au virage 11.

Comme Di Giannantonio s'est violemment emballé sur la fin, Brad Binder a dû se contenter de la quatrième place. Il a néanmoins été accueilli par un tonnerre d'applaudissements pour son entrée spectaculaire dans le box, alors qu'il n'avait plus gagné depuis Spielberg en août 2021 et que KTM n'avait plus gagné en "première classe" depuis le 2 octobre 2022 (Miguel Oliveira à Buriram).

SPEEDWEEK.com a rencontré un directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer, pas du tout déçu dans le box de Red Bull-KTM pendant le tour de sortie. "Oui, cette course a été un peu trop variée à notre goût", soupirait-il. "En fait, nous étions tellement heureux ce week-end parce que la performance espérée était pleinement là et que nous pouvions nous battre pour la tête avec les deux pilotes. La victoire était à portée de main, mais quand tu as de telles balles de match et qu'un doublé est possible, une quatrième place est certes insuffisante. Mais l'important, c'est que tout le monde soit rentré en bonne santé. Il s'agit maintenant de souffler et de repartir à l'assaut l'année prochaine".

KTM fera tout pour atténuer sensiblement l'incroyable supériorité de Ducati (17 pole positions, 16 victoires le dimanche en 20 courses) l'année prochaine.

"Ducati est en train de fixer le 'benchmark' dans notre sport. Mais il ne sert à rien de se plaindre. Rentrer chez soi, travailler, s'améliorer - telle est la devise".

Jack Miller a manqué l'occasion de terminer la saison en beauté en raison de son crash au Turn 11 : "D'un point de vue de la conduite, il aurait pu et peut-être même mérité de remporter la victoire. Mais en MotoGP, entre performance et crash, la marge est étroite. En revanche, Brad nous a sauvé la mise, comme souvent cette année. C'est formidable ce qu'il fait week-end après week-end".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,176 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 649 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.