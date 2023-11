Pit Beirer: "Binder ci ha salvato il culo".

C'era un'atmosfera tesa nei box Red Bull KTM durante i 27 giri della gara di MotoGP, mentre Binder conduceva davanti a Miller e la prima doppietta nei sette anni di storia della MotoGP degli austriaci era a portata di mano. Ancora di più qui a Valencia, dove Pol Espargaró ha ottenuto il primo podio della KTM RC16 con il terzo posto nella gara di pioggia 2018.

Tuttavia, Brad Binder ha frenato al 13° giro ed è stato costretto a prendere la corsia lunga, lasciando Jack Miller in testa; Binder è sceso in sesta posizione dietro a Miller, Bagnaia, Zarco, Viñales e Alex Márquez ed è rientrato davanti a "Diggia".

Dopo il secondo posto in volata di sabato, il suo capo equipaggio Andres Madrid lo aveva avvertito che non aveva nulla da perdere domenica e che sarebbe stato meglio non presentarsi ai box con un secondo posto. E naturalmente questa strategia non doveva essere presa sul serio...

Ma la KTM avrebbe potuto approfittare di una scaramuccia tra i contendenti al titolo della Ducati.

Infatti, Binder è ripartito subito verso i primi tre, ma ha beccato Alex Márquez in modo troppo zelante e gli è stata prontamente mostrata una penalità di "abbandono di una posizione", quindi ha lasciato passare Viñales dopo aver ingannato il pilota dell'Aprilia.

Al 19° giro, ai box KTM, è arrivato lo shock: Binder ha gettato via il primo posto alla curva 11.

Poiché Di Giannantonio ha alzato il ritmo nel finale, Brad Binder si è dovuto accontentare del quarto posto. Tuttavia, è stato accolto da un fragoroso applauso ai box per la sua spettacolare prestazione, nonostante non vincesse da Spielberg nell'agosto 2021 e la KTM non vincesse nella classe regina dal 2 ottobre 2022 (Miguel Oliveira a Buriram).

SPEEDWEEK.com ha incontrato il Direttore Motorsport KTM Pit Beirer, per nulla deluso, nei box della Red Bull-KTM durante l'ultimo giro. "Sì, questa gara è stata un po' troppo varia per i nostri gusti", ha sospirato. "In realtà siamo stati molto contenti di questo fine settimana, perché le prestazioni che speravamo ci sono state in pieno e siamo stati in grado di lottare per la testa della corsa con entrambi i piloti. La vittoria era alla nostra portata, ma quando si ottengono match point del genere e una doppietta è possibile, il quarto posto non è sufficiente. Ma l'importante è che tutti siano tornati a casa sani e salvi. Ora è il momento di prendere fiato e di attaccare di nuovo l'anno prossimo".

KTM farà di tutto per ridurre significativamente l'incredibile superiorità di Ducati (17 pole position, 16 vittorie di domenica in 20 gare) il prossimo anno.

"La Ducati sta attualmente stabilendo il punto di riferimento nel nostro sport. Ma lamentarsi è inutile. Tornare a casa, lavorare, migliorare: questo è il motto".

Jack Miller ha perso l'occasione di un finale di stagione conciliante a causa della caduta alla curva 11: "Dal punto di vista del pilota, avrebbe potuto farlo e forse avrebbe meritato di vincere. Ma in MotoGP c'è una linea sottile tra prestazione e caduta. Come spesso accade quest'anno, Brad ci ha salvato le chiappe. È fantastico quello che fa weekend dopo weekend".

Risultati MotoGP gara Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,176 sec.

3. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 649 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.