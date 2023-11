Pit Beirer: "Binder salvou-nos a pele"

Havia uma atmosfera tensa nas boxes da Red Bull KTM durante as 27 voltas da corrida de MotoGP, quando Binder liderava à frente de Miller e a primeira dobradinha nos sete anos de história dos austríacos no MotoGP estava ao alcance. Ainda mais aqui em Valência, onde Pol Espargaró alcançou o primeiro pódio da KTM RC16 com o terceiro lugar na corrida de chuva de 2018.

No entanto, Brad Binder travou na 13ª volta e foi forçado a tomar a pista da volta longa, deixando Jack Miller na liderança; Binder caiu para o sexto lugar atrás de Miller, Bagnaia, Zarco, Viñales e Alex Márquez e reingressou na frente de 'Diggia'.

Depois de terminar em segundo no sprint de sábado, o seu chefe de equipa Andrés Madrid avisou-o que não tinha nada a perder no domingo e que seria melhor não aparecer nas boxes com um segundo lugar. E é claro que esta estratégia não era para ser levada a sério...

Mas a KTM poderia ter sido capaz de lucrar com uma escaramuça entre os candidatos ao título na Ducati.

De facto, Binder partiu de imediato em direção aos três primeiros, mas apanhou Alex Márquez com excesso de zelo e foi-lhe aplicada uma penalização de "perda de uma posição", deixando Viñales passar depois de enganar o piloto da Aprilia.

Foi um choque nas boxes da KTM na volta 19: Binder deitou fora o primeiro lugar na Curva 11.

Como Di Giannantonio aumentou realmente o ritmo no final, Brad Binder teve de se contentar com o quarto lugar. No entanto, foi recebido com aplausos estrondosos nas boxes pelo seu desempenho espetacular, apesar de não ter vencido desde Spielberg em agosto de 2021 e de a KTM não vencer na categoria rainha desde 2 de outubro de 2022 (Miguel Oliveira em Buriram).

O SPEEDWEEK.com encontrou o Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer, nas boxes da Red Bull-KTM durante a última volta. "Sim, esta corrida foi demasiado variada para o nosso gosto", suspirou. "Na verdade, estávamos muito felizes este fim de semana, porque o desempenho que esperávamos estava lá na íntegra e fomos capazes de lutar pela liderança com ambos os pilotos. A vitória estava ao nosso alcance, mas quando se obtêm match points como estes e é possível uma dupla vitória, o quarto lugar não é suficiente. Mas o importante é que todos voltaram para casa saudáveis. Agora é altura de fazer uma pausa e atacar novamente no próximo ano."

A KTM vai fazer tudo o que puder para reduzir significativamente a incrível superioridade da Ducati (17 pole positions, 16 vitórias no domingo em 20 corridas) no próximo ano.

"A Ducati está atualmente a estabelecer a referência no nosso desporto. Mas queixar-se é inútil. Ir para casa, trabalhar, melhorar - é esse o lema."

Jack Miller perdeu a oportunidade de um final de época conciliatório devido à queda na Curva 11: "Em termos de piloto, ele podia ter conseguido e talvez merecesse a vitória. Mas no MotoGP é uma linha ténue entre performance e queda. Como tantas vezes este ano, o Brad salvou-nos a pele. É fantástico o que ele faz fim de semana após fim de semana."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,176 seg

3º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 649 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.