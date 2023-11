Jorge Martín: el sueño del título roto, Márquez torpedeado

Con su victoria en la carrera al sprint del sábado, Jorge Martín consiguió reducir a 14 puntos la distancia que le separa del líder del Campeonato del Mundo, Pecco Bagnaia. La posición de salida de cara al enfrentamiento del domingo: Martín habría tenido que ganar el Gran Premio y Bagnaia sólo podía acabar sexto, en cuyo caso el español habría sido campeón.

Todos los juegos aritméticos se arruinaron prematuramente: al comienzo de la tercera vuelta, Martin fue absorbido por el rebufo al final de la recta de salida-meta con tanta violencia que perdió de vista al líder Bagnaia por milímetros y sólo consiguió escapar por los pelos hacia la salida de emergencia.

Martin retrocedió hasta la octava posición y salió en su persecución con una palanca. En la sexta vuelta, Jorge era sexto y atacó a Marc Márquez, que era quinto. Las trazadas no coincidieron a la entrada de la curva, Martín torpedeó a su compatriota, con lo que el ocho veces campeón del mundo salió volando con un terrible highsider y aterrizó con fuerza en la grava.

En ese segundo, Bagnaia se convirtió en Campeón del Mundo de MotoGP por segunda vez, Martin apenas podía creerlo y pasó la siguiente media hora luchando por contener las lágrimas.

Cuando el subcampeón del mundo, de 25 años, se enfrentó a los medios de comunicación hacia las 16.30 horas, recuperó la compostura. "En primer lugar, quiero felicitar a Pecco", declaró Martin. "Se merecía el título y ha hecho una temporada increíble. Por supuesto, para mí es un día para llorar, un día para olvidar. Pero también es un día para celebrar. Lo que hemos conseguido como equipo satélite: hemos hecho historia. Estoy contento por mis 13 victorias, ni siquiera sé cuántas veces he subido al podio y cuántas vueltas he liderado. Ha sido un trabajo extraordinario. Nuestro objetivo antes de la temporada era estar entre los tres primeros y hemos conseguido mucho más. Pero cuando estás tan cerca del título, no quieres perderlo. Hoy tampoco lo he perdido, mi déficit antes de esta carrera era demasiado grande. He estado fuerte en la segunda mitad de la temporada, así que espero poder seguir así".

"Intenté adelantar a Pecco", dijo Martin, describiendo su primer gran error. "Me vi absorbido por el rebufo como nunca en mi vida. Pensé que iba a pasarle, eso habría sido una gran caída. Me las arreglé para evitarlo y luego tenía un gran ritmo. Luego me encontré con Maverick Viñales. No tengo ni idea de lo que estaba haciendo. Yo luchaba por el campeonato y él por la sexta plaza. No tenía sentido que contraatacara. Era mucho más fuerte que los pilotos que tenía delante, pero debería haber sido más paciente. Cuando adelanté a Maverick, quería pasar a Marc. Me pareció que había cerrado la puerta, no podía hacer nada. Siento que se produjera la colisión y que se estrellara. Después, sólo quería estar con mi equipo y llorar con ellos. Pero ahora miramos hacia delante, ha sido una buena experiencia que nos ayudará en el futuro. Hemos crecido juntos como equipo y lucharemos por campeonatos en el futuro".

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0.176 seg.

3º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

4º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 84. 17. Oliveira 88. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 649 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.