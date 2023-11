Jorge Martin : le rêve de titre s'est envolé, Márquez torpillé

En remportant la course de sprint de samedi, Jorge Martin a réduit l'écart avec le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia à 14 points. La situation de départ avant l'épreuve de force du dimanche: Martin aurait dû gagner le Grand Prix et Bagnaia ne pouvait terminer qu'en sixième position au maximum, l'Espagnol aurait alors été champion.

Tous les calculs ont été rapidement réduits à néant : à l'entrée du troisième tour, Martin a été aspiré si violemment dans le sillage du vent à la fin de la ligne droite de départ-arrivée qu'il a manqué le leader Bagnaia de quelques millimètres seulement et a pu se sauver de justesse dans la sortie de secours.

Martin a été relégué à la huitième place et s'est ensuite lancé à la poursuite de son adversaire avec un pied de biche. Au sixième tour, Jorge était sixième et attaquait le cinquième, Marc Márquez. Les lignes ne s'accordant pas à l'entrée du virage, Martin a torpillé son compatriote et l'octuple champion du monde a fait un terrible high sider avant d'atterrir lourdement dans le bac à gravier.

A cette seconde, Bagnaia était champion du monde de MotoGP pour la deuxième fois, Martin n'en revenait pas et a lutté contre les larmes pendant la demi-heure suivante.

Lorsque le vice-champion du monde de 25 ans s'est présenté devant les médias vers 16h30, il avait retrouvé son calme. "Je voudrais d'abord féliciter Pecco", a déclaré Martin. "Il a mérité son titre et a réalisé une saison incroyable. Bien sûr, c'est un jour à pleurer pour moi, un jour à oublier. Mais c'est aussi un jour de fête. Ce que nous avons accompli en tant qu'équipe satellite - nous avons écrit l'histoire. Je suis heureux de mes 13 victoires - je ne sais même pas combien de fois je suis monté sur le podium et combien de tours j'ai mené. C'était un travail exceptionnel. Notre objectif avant la saison était le top 3 et nous avons fait beaucoup plus. Mais quand on est si proche du titre, on ne veut pas le perdre. Je ne l'ai pas perdu aujourd'hui non plus, mon retard avant cette course était un trop gros problème. J'ai été fort en deuxième partie de saison, j'espère pouvoir continuer ainsi".

"J'ai essayé de dépasser Pecco", a expliqué Martin en décrivant sa première grosse erreur. "J'ai été aspiré dans le sillage comme jamais dans ma vie. J'ai cru que j'allais le dégager - cela aurait été une chute violente. J'ai pu l'éviter de justesse et j'ai ensuite eu un super rythme. Puis je suis arrivé chez Maverick Vinales. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Je me battais pour le championnat et lui pour une sixième place. Cela n'avait aucun sens qu'il contre-attaque. J'étais bien plus fort que les pilotes qui me précédaient, mais j'aurais dû être plus patient. Après avoir dépassé Maverick, j'ai voulu passer Marc. Pour moi, c'était comme s'il avait fermé la porte - je ne pouvais rien faire. Je suis désolé que la collision se soit produite et qu'il ait chuté. Après cela, je voulais juste être avec mon équipe et pleurer avec eux. Mais maintenant, nous regardons vers l'avenir, c'était une bonne expérience qui nous aidera à l'avenir. Nous avons grandi ensemble en tant qu'équipe et nous nous battrons pour les championnats à l'avenir".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,176 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 649 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.