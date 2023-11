Jorge Martin: sogno del titolo infranto, Márquez silurato

Con la vittoria nella gara sprint di sabato, Jorge Martin è riuscito a ridurre il distacco dal leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia a 14 punti. La posizione di partenza in vista della resa dei conti di domenica: Martin avrebbe dovuto vincere il Gran Premio e Bagnaia avrebbe potuto arrivare solo sesto, nel qual caso lo spagnolo sarebbe stato campione.

Tutti i giochi aritmetici sono stati rovinati prematuramente: all'inizio del terzo giro, Martin è stato risucchiato nella scia alla fine del rettilineo di partenza-arrivo in modo così violento che ha mancato il leader Bagnaia per pochi millimetri ed è riuscito solo per poco a fuggire nell'uscita di emergenza.

Martin è retrocesso all'ottavo posto e si è messo all'inseguimento con un piede di porco. Al sesto giro, Jorge era sesto e ha attaccato Marc Márquez, che era quinto. Le linee non combaciano all'ingresso della curva, Martin silura il connazionale e l'otto volte campione del mondo vola via con un terribile highsider e atterra pesantemente nella ghiaia.

In quel secondo, Bagnaia è diventato Campione del Mondo MotoGP per la seconda volta, Martin stentava a crederci e ha trascorso la mezz'ora successiva a trattenere le lacrime.

Quando il 25enne vicecampione del mondo ha affrontato i media, intorno alle 16.30, era di nuovo composto. "Innanzitutto, vorrei congratularmi con Pecco", ha detto Martin. "Ha meritato il titolo e ha avuto una stagione incredibile. Naturalmente, questo è un giorno da piangere per me, un giorno da dimenticare. Ma è anche un giorno da festeggiare. Quello che abbiamo ottenuto come squadra satellite ha fatto la storia. Sono felice delle mie 13 vittorie - non so nemmeno quante volte sono salito sul podio e quanti giri ho guidato. È stato un lavoro eccezionale. Il nostro obiettivo prima della stagione era di arrivare tra i primi tre e abbiamo ottenuto molto di più. Ma quando sei così vicino al titolo, non vuoi perderlo. Non l'ho perso nemmeno oggi, il mio deficit prima di questa gara era un problema troppo grande. Sono stato forte nella seconda parte della stagione, quindi spero di poter continuare così".

"Ho cercato di superare Pecco", ha detto Martin, descrivendo il suo primo grande errore. "Sono stato risucchiato dalla scia come mai in vita mia. Pensavo di poterlo superare, ma sarebbe stato un grosso incidente. Sono riuscito a evitarlo e poi ho avuto un ottimo passo. Poi ho raggiunto Maverick Vinales. Non ho idea di cosa stesse facendo. Io stavo lottando per il campionato e lui per il sesto posto. Non aveva senso che lui contrattaccasse. Ero molto più forte dei piloti davanti a me, ma avrei dovuto essere più paziente. Quando ho superato Maverick, volevo passare Marc. Mi sembrava che avesse chiuso la porta: non potevo fare nulla. Mi dispiace che la collisione sia avvenuta e che lui sia caduto. Dopo, volevo solo stare con la mia squadra e piangere con loro. Ma ora guardiamo avanti, è stata una bella esperienza che ci aiuterà in futuro. Siamo cresciuti insieme come squadra e lotteremo per i campionati in futuro".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,176 sec.

3. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 649 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.