Jorge Martín: sonho do título desfeito, Márquez torpedeado

Com a sua vitória na corrida de sprint de sábado, Jorge Martin conseguiu reduzir para 14 pontos a diferença para o líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia. A posição de partida para o confronto de domingo: Martin teria de ganhar o Grande Prémio e Bagnaia só poderia terminar em sexto, caso em que o espanhol seria campeão.

Todos os jogos aritméticos foram prematuramente arruinados: no início da terceira volta, Martin foi sugado pelo turbilhão no final da reta da meta, de forma tão violenta que falhou o líder Bagnaia por escassos milímetros e só conseguiu escapar para a saída de emergência.

Martin cai para o oitavo lugar e parte em perseguição com um pé de cabra. Na sexta volta, Jorge era sexto e atacou Marc Márquez, que era quinto. As linhas não coincidiram na entrada da curva, Martin torpedeou o seu compatriota e o octacampeão do mundo voou com um terrível highsider e aterrou com força na gravilha.

Nesse segundo, Bagnaia tornou-se Campeão do Mundo de MotoGP pela segunda vez, Martin mal podia acreditar e passou a meia hora seguinte a lutar contra as lágrimas.

Quando o vice-campeão do mundo, de 25 anos, se dirigiu aos meios de comunicação social, por volta das 16h30, estava novamente calmo. "Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Pecco", disse Martin. "Ele mereceu o título e teve uma época incrível. Claro que, para mim, este é um dia para chorar, um dia para esquecer. Mas também é um dia para celebrar. O que conseguimos como equipa satélite - fizemos história. Estou contente com as minhas 13 vitórias - nem sequer sei quantas vezes estive no pódio e quantas voltas liderei. Foi um trabalho extraordinário. O nosso objetivo antes da época era ficar entre os três primeiros e conseguimos muito mais. Mas quando estamos tão perto do título, não o queremos perder. Também não o perdi hoje, o meu défice antes desta corrida era um problema demasiado grande. Estive forte na segunda metade da época, por isso espero poder continuar assim."

"Tentei ultrapassar o Pecco", disse Martin, descrevendo o seu primeiro grande erro. "Fui sugado para o slipstream como nunca antes na minha vida. Pensei que o ia ultrapassar, o que teria sido um grande acidente. Consegui evitá-lo e depois tive um grande ritmo. Depois encontrei-me com o Maverick Vinales. Não faço ideia do que ele estava a fazer. Eu estava a lutar pelo campeonato e ele estava a lutar pelo sexto lugar. Não fazia sentido para ele contra-atacar. Eu era muito mais forte do que os pilotos que estavam à minha frente, mas devia ter sido mais paciente. Quando ultrapassei o Maverick, queria passar o Marc. Pareceu-me que ele tinha fechado a porta - não havia nada que eu pudesse fazer. Lamento que a colisão tenha acontecido e que ele se tenha despistado. Depois disso, só queria estar com a minha equipa e chorar com eles. Mas agora estamos a olhar para a frente, foi uma boa experiência que nos vai ajudar no futuro. Crescemos juntos como equipa e vamos lutar por campeonatos no futuro."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,176 seg

3º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 290. 5. Zarco 221. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 158. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 370. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 649 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 453. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 335. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.