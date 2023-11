Fabio Di Giannantonio pierde el 2º puesto tras una penalización de tiempo

Fabio Di Giannantonio vivió una montaña rusa de emociones en el GP de Valencia. El as del Gresini Ducati remontó desde la 11ª posición de la parrilla hasta la 7ª a mitad de carrera, pero la repetición de su victoria en Qatar parecía muy lejana. "He tenido algunos problemas a mitad de carrera, por eso pensaba que la carrera no iba como esperaba"

Sin embargo, a partir de la vuelta 16, el italiano inició una notable carrera de remontada, que le llevó hasta la tercera plaza en las siete vueltas siguientes. "Entonces encontré mi ritmo y olí la victoria, ya que me iba acercando a los líderes a pasos agigantados", explicó "Diggia", que adelantó a Johann Zarco (Pramac Ducati Team) en la penúltima vuelta y persiguió al líder Francesco Bagnaia.

Pero a pesar de sus esfuerzos, al final no ha sido suficiente y Di Giannantonio ha cruzado la meta a 0.176 segundos del Campeón del Mundo de MotoGP. "Lo he intentado todo en la última vuelta. Pero Pecco pilotó inteligentemente algunas trazadas defensivas, por eso es justamente el campeón".

Diggia ha añadido: "Al igual que el sábado, no ha sido fácil batir a Pecco. En las curvas 4 y 11 he sido mejor que él. Pero fue el único piloto que volvió a pisar el acelerador entre las curvas 3 y 4. Eso significó que no pude adelantarle. Eso significaba que no podía adelantarle allí. Podría haberle adelantado en la última curva. Sin embargo, tuve un gran momento allí en la vuelta 4, por lo que casi me mojo los pantalones durante el resto de la carrera".

Si Roman, de 25 años, hubiera ganado, habría sido la primera victoria consecutiva de la temporada. Esto convierte a 2023 en el segundo año en la historia de la categoría reina, después de 1949, en el que ningún piloto ha ganado dos carreras seguidas.

Pero la alegría del italiano por el segundo puesto no duró mucho. Tras la carrera, la Dirección de Carrera anunció que Di Giannantonio había caído por debajo de la presión atmosférica mínima requerida en carrera por segunda vez esta temporada, lo que fue sancionado con una penalización de 3 segundos . Por lo tanto, cae al 4º puesto en la lista de resultados, con Johann Zarco y Brad Binder heredando el 2º y 3º puesto.

A pesar del podio perdido, el italiano podrá celebrarlo. Se espera que su fichaje por el Mooney VR46 Racing Team se anuncie oficialmente el lunes por la mañana.

Resultados MotoGP carrera Valencia (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

4º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +0.476 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



* = 3 segundos de penalización por baja presión de aire en el neumático delantero

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)