Fabio Di Giannantonio perd la 2e place après une pénalité de temps

Fabio Di Giannantonio a vécu un véritable tour de montagnes russes au GP de Valence. De la 11e place sur la grille de départ, l'as de la Gresini-Ducati est tout de même remonté jusqu'à la 7e place à la mi-course, mais une réédition de sa victoire au Qatar semblait bien loin. "J'ai eu quelques problèmes à la mi-course, ce qui m'a fait penser que la course ne se passerait pas comme prévu".

Mais à partir du 16e tour, l'Italien a entamé une remarquable remontée qui l'a mené à la 3e place dans les sept tours suivants. "J'ai alors trouvé mon rythme et j'ai senti la victoire en me rapprochant à grands pas des leaders", a expliqué "Diggia", qui a dépassé Johann Zarco (Pramac Ducati Team) dans l'avant-dernier tour et s'est mis en chasse du leader Francesco Bagnaia.

Mais malgré ses efforts, cela n'a finalement pas suffi et Di Giannantonio a franchi la ligne d'arrivée 0,176 seconde derrière le champion du monde MotoGP. "J'ai tout essayé dans le dernier tour. Mais Pecco a fait intelligemment quelques lignes défensives, c'est donc à juste titre qu'il est champion".

Diggia a ajouté : "Tout comme samedi, il n'a pas été facile de battre Pecco. J'étais meilleur que lui dans les virages 4 et 11. Mais il a été le seul pilote à accélérer entre les virages 3 et 4. Je n'ai donc pas pu le dépasser. J'aurais pu le dépasser dans le dernier virage. Cependant, j'ai eu un grand moment à cet endroit au quatrième tour, ce qui fait que j'ai failli me pisser dessus pour le reste de la course".

Si le Romain de 25 ans l'avait emporté, il aurait remporté sa première victoire back-to-back de la saison. Ainsi, après 1949, 2023 est seulement la deuxième année dans l'histoire de la catégorie reine où aucun pilote n'a pu gagner deux courses de suite.

Mais la joie de la deuxième place n'a pas duré longtemps pour l'Italien. En effet, après la course, la Direction de course a annoncé que Di Giannantonio n'avait pas respecté la pression d'air minimale requise en course pour la deuxième fois de la saison, ce qui a été sanctionné par une pénalité de trois secondes. Il recule ainsi à la quatrième place du classement, Johann Zarco et Brad Binder héritant des deuxième et troisième places.

Malgré la perte de sa place sur le podium, l'Italien pourra se réjouir. Son engagement par l'équipe Mooney VR46 Racing devrait être officialisé lundi matin.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +0,476 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



* = pénalité de 3 secondes pour sous-gonflage du pneu avant

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)