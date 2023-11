Fabio Di Giannantonio perde il 2° posto a causa di una penalità di tempo

Fabio Di Giannantonio ha vissuto un'altalena di emozioni nel GP di Valencia. L'asso della Ducati Gresini è passato dall'11° posto in griglia al 7° a metà gara, ma la ripetizione della vittoria in Qatar sembrava molto lontana. "Ho avuto qualche problema a metà gara, per questo ho pensato che la gara non stesse andando come previsto".

Tuttavia, a partire dal 16° giro, l'italiano ha iniziato una straordinaria gara di recupero, che lo ha portato al terzo posto nei sette giri successivi. "Poi ho trovato il mio ritmo e ho sentito l'odore della vittoria, mentre mi avvicinavo ai leader a grandi passi", ha spiegato "Diggia", che ha passato Johann Zarco (Pramac Ducati Team) al penultimo giro e ha inseguito il leader Francesco Bagnaia.

Ma nonostante i suoi sforzi, alla fine non è stato sufficiente e Di Giannantonio ha tagliato il traguardo con un ritardo di 0,176 secondi dal Campione del Mondo MotoGP. "Ho provato di tutto nell'ultimo giro. Ma Pecco ha guidato abilmente alcune linee di difesa, ed è per questo che è giustamente il campione".

Diggia ha aggiunto: "Come sabato, non è stato facile battere Pecco. Sono stato più bravo di lui nelle curve 4 e 11. Ma lui è stato l'unico a fare il passo più lungo della gamba. Ma lui è stato l'unico pilota a premere di nuovo il piede sull'acceleratore tra la curva 3 e la 4. Questo significa che non sono riuscito a superarlo. Questo significa che non sono riuscito a superarlo in quel punto. Avrei potuto superarlo all'ultima curva. Tuttavia, ho avuto un grande momento al quarto giro, ed è per questo che me la sono quasi fatta addosso per il resto della gara".

Se il venticinquenne romano avesse vinto, sarebbe stata la prima vittoria della stagione. Questo rende il 2023 solo il secondo anno nella storia della classe regina, dopo il 1949, in cui nessun pilota ha vinto due gare di fila.

Ma la gioia dell'italiano per il secondo posto non è durata a lungo. Dopo la gara, la Direzione di gara ha annunciato che Di Giannantonio è sceso al di sotto della pressione minima d'aria richiesta in gara per la seconda volta in questa stagione, il che è stato sanzionato con una penalità di 3 secondi . Di Giannantonio retrocede quindi al 4° posto nella classifica dei risultati, con Johann Zarco e Brad Binder che ereditano il 2° e il 3° posto.

Nonostante il podio perso, l'italiano potrà festeggiare. Il suo ingaggio da parte del Mooney VR46 Racing Team dovrebbe essere annunciato ufficialmente lunedì mattina.

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

4° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +0,476 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



* = 3 secondi di penalità per bassa pressione dell'aria nel pneumatico anteriore

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)