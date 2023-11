Fabio Di Giannantonio perde o 2º lugar após penalização de tempo

Fabio Di Giannantonio esteve à beira de se tornar no primeiro vencedor consecutivo da época no GP de Valência. No entanto, o piloto da Gresini Ducati recebeu uma penalização de 3 segundos devido a uma infração de pressão de ar.

Fabio Di Giannantonio viveu uma montanha russa de emoções no GP de Valência. O ás da Gresini Ducati passou de 11º da grelha para 7º a meio da corrida, mas a repetição da vitória no Qatar parecia muito distante. "Tive alguns problemas a meio da corrida, e foi por isso que pensei que a corrida não estava a correr como esperado"

No entanto, a partir da 16ª volta, o italiano iniciou uma corrida notável para recuperar o atraso, que o levou ao terceiro lugar nas sete voltas seguintes. "Depois encontrei o meu ritmo e senti o cheiro da vitória, pois estava a aproximar-me dos líderes a passos largos", explicou "Diggia", que passou Johann Zarco (Pramac Ducati Team) na penúltima volta e perseguiu o líder Francesco Bagnaia.

Mas apesar dos seus melhores esforços, não foi suficiente no final e Di Giannantonio cruzou a linha de meta 0,176 segundos atrás do Campeão do Mundo de MotoGP. "Tentei tudo na última volta. Mas o Pecco pilotou inteligentemente algumas linhas defensivas, e é por isso que ele é justamente o campeão."

Diggia acrescentou: "Tal como no sábado, não foi fácil bater o Pecco. Eu estava melhor do que ele nas curvas 4 e 11. Mas ele foi o único piloto a pisar no acelerador novamente entre as curvas 3 e 4. Isso significava que não o podia ultrapassar nessa zona. Podia tê-lo ultrapassado na última curva. No entanto, tive um grande momento na 4ª volta e foi por isso que quase molhei as calças durante o resto da corrida."

Se Roman, de 25 anos, tivesse vencido, teria sido a primeira vitória consecutiva da época. Isto faz com que 2023 seja apenas o segundo ano na história da categoria rainha, depois de 1949, em que nenhum piloto ganhou duas corridas seguidas.

Mas a alegria do italiano pelo segundo lugar não durou muito tempo. Após a corrida, a Direção de Corrida anunciou que Di Giannantonio tinha ficado abaixo da pressão de ar mínima exigida na corrida pela segunda vez esta época, o que foi penalizado com uma penalização de 3 segundos . Assim, desce para o 4º lugar na lista de resultados, com Johann Zarco e Brad Binder a herdarem o 2º e 3º lugares.

Apesar do lugar perdido no pódio, o italiano vai poder festejar. A sua contratação pela Mooney VR46 Racing Team deverá ser anunciada oficialmente na segunda-feira de manhã.

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

4º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +0,476 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



* penalização de 3 segundos devido a baixa pressão de ar no pneu da frente

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)