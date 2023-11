Johann Zarco (2º) sorprendido por Di Giannantonio

Johann Zarco se aseguró inicialmente el tercer puesto en la carrera final del Campeonato del Mundo de MotoGP disputada el domingo en Valencia, pero Fabio Di Giannantonio recibió una penalización de 3 segundos por inflar insuficientemente el neumático delantero, y se vio relegado del segundo al quinto puesto. De este modo, se aseguró con seguridad su quinto puesto en el Campeonato del Mundo. Tras la decepción de Jorge Martín, Zarco también fue una cara feliz en el Pramac-Ducati.

El francés terminó justo por detrás del campeón del mundo, Pecco Bagnaia, y de Fabio Di Giannantonio, ante más de 93.000 aficionados presentes en el circuito. Zarco fue uno de los protagonistas en el turbulento final de carrera, con muchas caídas y contactos en el Circuito Ricardo Tormo. "Ciertamente creía que tenía posibilidades de ganar, preparé el ataque a Pecco", dijo Zarco, describiendo la agitada fase final.

"No ataqué a Pecco al principio, no tenía feeling con el neumático al principio. Quería ver cómo podíamos gestionar el neumático en la distancia. En el momento en que preparé el ataque, Di Giannantonio llegó muy rápido. Había leído +0,4 s sobre Diggia y pensé que era el momento de atacar a Pecco. Pero entonces Diggia me adelantó en la curva 4 y no tuve otra oportunidad de atacar".

Sin embargo, tras penalizar al italiano del equipo Gresini Ducati, Zarco, ganador en Australia, ascendió a la segunda plaza.

Resumiendo, el bicampeón de Moto2 dijo: "Ha sido un podio en la última carrera y me he mantenido P5 en el campeonato. Estoy muy contento de poder terminar así la historia con Pramac".

Comentando la actuación de su valiente compañero de equipo Jorge Martín, Zarco dijo: "Jorge ha hecho una salida muy buena. Pecco y él iban primero y segundo y yo he podido ver perfectamente el espectáculo desde la quinta plaza. Luego vino el error de Jorge. Entonces me centré plenamente en el podio. Cuando el equipo me indicó que Jorge estaba fuera, lo di todo".

"Ha sido un fin de semana de carreras muy intenso. Pude sentirlo en los boxes. Jorge ha estado muy bien, incluso ganando el sprint. Pero ha sido muy duro, hoy debería haber vuelto a ganar y Pecco debería haber acabado fuera de los cinco primeros. También ha sido increíble cómo Pecco ha confirmado su posición en esta carrera".