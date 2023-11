Johann Zarco (2e) pris de court par Di Giannantonio

Johann Zarco a décroché la deuxième place lors de la finale du championnat du monde MotoGP 2023 pour sa dernière course sur la Desmosedici, car Di Giannantonio a été pénalisé. Le Français décrit la fin de course mouvementée.

Johann Zarco s'est d'abord assuré la troisième place dimanche lors de la dernière course du championnat du monde MotoGP à Valence, mais Fabio Di Giannantonio a écopé d'une pénalité de 3 secondes pour sous-gonflage du pneu avant - et a été relégué de la deuxième à la cinquième place. Il a ainsi assuré sa cinquième place au championnat du monde. Chez Pramac-Ducati, Zarco a également fait plaisir à voir après la déception de Jorge Martin.

Devant plus de 93 000 fans présents sur le circuit, le Français a terminé juste derrière le champion du monde Pecco Bagnaia et Fabio Di Giannantonio, qui s'est déchaîné en fin de course. Zarco a été l'un des acteurs de cette course finale mouvementée, marquée par de nombreuses sorties de piste et de nombreux contacts sur le circuit Ricardo Tormo. "J'ai certainement cru en ma chance de gagner, j'ai préparé l'attaque de Pecco", a déclaré Zarco en décrivant la phase finale mouvementée.

"Au début, je n'ai pas attaqué Pecco, je n'avais pas le feeling avec le pneu au départ. Je voulais voir comment nous pouvions gérer le pneu sur la distance. Au moment où j'ai préparé l'attaque, Di Giannantonio est arrivé très vite. J'avais encore lu +0,4 sec sur Diggia et je pensais que c'était le moment d'attaquer Pecco. Mais ensuite, Diggia m'a dépassé dès le virage 4 et je n'ai alors plus eu la possibilité d'attaquer".

Mais après la sanction de l'Italien de l'équipe Gresini-Ducati, le vainqueur australien Zarco est passé à la deuxième place.

En guise de résumé, le double champion de Moto2 a déclaré : "C'est devenu un podium lors de la dernière course et j'ai conservé la P5 au championnat du monde. Je suis très heureux de pouvoir terminer l'histoire avec Pramac de cette manière".

Concernant la performance de son valeureux coéquipier Jorge Martin, Zarco a déclaré : "Jorge a pris un très bon départ. Pecco et lui étaient respectivement premier et deuxième, et je pouvais parfaitement observer ce spectacle depuis la cinquième place. Puis Jorge a commis une erreur. J'étais alors totalement focalisé sur un podium. Quand l'équipe m'a montré que Jorge était out, j'ai tout donné".

"C'était un week-end de course très intense. Je pouvais le sentir dans le box. Jorge a été plutôt bon - y compris dans la manière dont il a gagné le sprint. Mais c'était vraiment très dur, il aurait dû gagner une nouvelle fois aujourd'hui et Pecco aurait dû finir en dehors du top 5. C'était aussi incroyable de voir comment Pecco a confirmé sa position dans cette course".