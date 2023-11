Johann Zarco (2°) colto di sorpresa da Di Giannantonio

Johann Zarco si è inizialmente assicurato il terzo posto nell'ultima gara del Campionato del Mondo MotoGP a Valencia domenica, ma Fabio Di Giannantonio ha ricevuto una penalità di 3 secondi per sottogonfiaggio del pneumatico anteriore - ed è stato retrocesso dal secondo al quinto posto. In questo modo si è assicurato il quinto posto nel Campionato del Mondo. Dopo la delusione di Jorge Martin, anche Zarco è stato un volto felice della Pramac-Ducati.

Il francese si è piazzato alle spalle del campione del mondo Pecco Bagnaia e di Fabio Di Giannantonio, davanti agli oltre 93.000 tifosi presenti in pista. Zarco è stato uno dei protagonisti del turbolento finale di gara, con numerose cadute e contatti sul Circuito Ricardo Tormo. "Sicuramente credevo di avere una possibilità di vittoria, ho preparato l'attacco a Pecco", ha detto Zarco, descrivendo la frenetica fase finale.

"Non ho attaccato Pecco all'inizio, non avevo il feeling con la gomma all'inizio. Volevo vedere come potevamo gestire la gomma sulla distanza. Nel momento in cui ho preparato l'attacco, Di Giannantonio era improvvisamente lì, molto velocemente. Avevo letto +0,4 secondi su Diggia e ho pensato che fosse il momento di attaccare Pecco. Ma poi Diggia mi ha superato alla curva 4 e non ho più avuto la possibilità di attaccare".

Tuttavia, dopo aver penalizzato l'italiano del team Gresini Ducati, il vincitore dell'Australia Zarco è salito al secondo posto.

Riassumendo, il due volte campione della Moto2 ha detto: "È stato un podio nell'ultima gara e ho mantenuto la quinta posizione in campionato. Sono molto felice di poter chiudere così la storia con Pramac".

Commentando la prestazione del suo coraggioso compagno di squadra Jorge Martin, Zarco ha detto: "Jorge ha fatto un'ottima partenza. Pecco e lui erano in prima e seconda posizione e io ho potuto assistere perfettamente allo spettacolo dalla quinta posizione. Poi è arrivato l'errore di Jorge. A quel punto ero pienamente concentrato sul podio. Quando il team mi ha fatto capire che Jorge era fuori, ho dato il massimo".

"È stato un weekend di gara molto intenso. Lo sentivo già ai box. Jorge è stato molto bravo, anche per il modo in cui ha vinto la volata. Ma è stata davvero dura, avrebbe dovuto vincere anche oggi e Pecco avrebbe dovuto finire fuori dai primi cinque. È stato anche incredibile come Pecco abbia confermato la sua posizione in questa gara".