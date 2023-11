Johann Zarco (2º) apanhado de surpresa por Di Giannantonio

Johann Zarco ficou em segundo lugar na sua última corrida com a Desmosedici na final do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023, depois de Di Giannantonio ter sido penalizado. O francês descreve a turbulenta fase final.

Johann Zarco assegurou inicialmente o terceiro lugar na última corrida do Campeonato do Mundo de MotoGP em Valência, no domingo, mas Fabio Di Giannantonio recebeu uma penalização de 3 segundos por enchimento insuficiente do pneu dianteiro - e foi relegado do segundo para o quinto lugar. Assim, garantiu com confiança o seu quinto lugar no Campeonato do Mundo. Após a desilusão de Jorge Martin, Zarco também foi uma cara feliz na Pramac-Ducati.

O francês terminou logo atrás do campeão do mundo Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, perante mais de 93.000 fãs na pista. Zarco foi um dos protagonistas da turbulenta corrida final, com muitas quedas e contactos no Circuito Ricardo Tormo. "Acreditei certamente que tinha hipóteses de vencer, preparei o ataque a Pecco", disse Zarco, descrevendo a agitada fase final.

"Não ataquei Pecco no início, não tinha a sensação do pneu no início. Queria ver como é que podíamos gerir o pneu ao longo da distância. No momento em que preparei o ataque, o Di Giannantonio apareceu muito rapidamente. Tinha lido +0,4 seg. sobre o Diggia e pensei que era a altura certa para atacar o Pecco. Mas depois o Diggia ultrapassou-me na curva 4 e não tive outra oportunidade de atacar."

No entanto, depois de penalizar o italiano da equipa Gresini Ducati, o vencedor da Austrália, Zarco, subiu para o segundo lugar.

Resumindo, o bicampeão de Moto2 disse: "Foi um pódio na última corrida e mantive o P5 no campeonato. Estou muito contente por poder terminar a história com a Pramac desta forma."

Comentando o desempenho do seu corajoso companheiro de equipa Jorge Martin, Zarco disse: "O Jorge teve um arranque muito bom. O Pecco e ele estavam em primeiro e segundo lugares e eu pude assistir ao espetáculo na perfeição a partir do quinto lugar. Depois veio o erro do Jorge. Estava então totalmente concentrado num pódio. Quando a equipa me mostrou que o Jorge estava fora, dei o meu melhor."

"Foi um fim de semana de corrida muito intenso. Consegui sentir isso nas boxes. O Jorge esteve muito bem - incluindo a forma como ganhou o sprint. Mas foi muito difícil, ele devia ter ganho novamente hoje e o Pecco devia ter terminado fora dos cinco primeiros. Também foi incrível como o Pecco confirmou a sua posição nesta corrida."