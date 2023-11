Pecco Bagnaia: "La victoria y el título: ése era mi sueño"

Pecco Bagnaia buscaba las palabras adecuadas para describir su estado emocional tras ganar su segundo título de MotoGP (y su tercer título mundial en general tras su triunfo en Moto2 en 2018): "Es increíble. Siento que nunca antes había tenido tanta suerte. El caso es que: Estoy muy contento porque hoy también he ganado la carrera. Hoy no era necesario dadas las circunstancias, pero era mi sueño. Era un objetivo que siempre quise alcanzar: asegurar el título con una victoria".

Sin embargo, el italiano de 26 años también admitió: "Estaba bastante asustado en la pista. Sentía que hacía frío en las últimas cinco vueltas y el neumático delantero duro me preocupaba. Ahora estoy contento, pero no puedo respirar porque no ha sido un día fácil. Estaba bajo mucha presión, pero ahora estoy muy contento".

Antes del piloto oficial de Ducati, sólo Valentino Rossi y Marc Márquez tuvieron éxito en la operación de defensa del título en la era de los cuatro tiempos de MotoGP. La última vez que Mick Doohan triunfó con el número 1 inicial fue en 1998. Bagnaia sigue, por tanto, unos pasos destacados. ¿Cómo se siente? "Me siento muy bien", responde con una amplia sonrisa. "Es fantástico. A menudo he pensado esta temporada que sólo Marc y Vale han ganado dos títulos de MotoGP seguidos. Todos los demás han luchado más, y aún más con el número 1, así que incluso un segundo puesto en el mundial podría ser un resultado muy malo."

"No podría estar satisfecho con el segundo puesto en el campeonato del mundo. Porque el número 1 de salida significa que también tienes que demostrar que eres el número 1", dijo Pecco. "Y creo que lo hicimos todo a la perfección para que nos vieran como el número 1. Especialmente en la segunda mitad de la temporada, porque conseguimos ser más rápidos, más competitivos y más fuertes el domingo. Y es la carrera del domingo la que te da más puntos".

"Creo que podemos estar muy orgullosos de la temporada del año pasado, pero aún más de esta temporada: con el número 1 de salida, a pesar de muchos errores y a veces mala suerte, aún así ganamos el título. Por eso tenemos que estar muy orgullosos", subrayó el ahora tricampeón del mundo. "Estoy muy orgulloso de mi equipo porque creo que han hecho un gran trabajo. También estoy muy orgulloso de mi equipo en casa, de mi familia y de mi novia, que siempre me han ayudado en todas las situaciones y me han hecho darme cuenta de lo afortunado que soy."

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.