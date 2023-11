Pecco Bagnaia : "La victoire et le titre, c'était mon rêve".

Pecco Bagnaia a cherché les mots justes pour décrire son état d'esprit après avoir remporté son deuxième titre en MotoGP (et son troisième titre mondial au total après son triomphe en Moto2 en 2018) : "C'est incroyable. J'ai l'impression de n'avoir jamais été à un tel niveau de bonheur. Le truc, c'est que : Je suis tellement heureux parce que j'ai aussi gagné la course aujourd'hui. Dans les circonstances actuelles, ce n'était pas nécessaire, mais c'était mon rêve. C'est un objectif que j'ai toujours voulu atteindre - fixer le titre par une victoire".

L'Italien de 26 ans a également reconnu : "Sur la piste, j'ai eu assez peur. Dans les cinq derniers tours, j'ai senti qu'il faisait froid et le pneu avant dur m'a inquiété. Maintenant, je suis simplement heureux, mais je ne peux pas vraiment respirer parce que ça n'a pas été une journée facile. J'avais beaucoup de pression, mais maintenant je suis très heureux".

Avant le pilote d'usine Ducati, seuls Valentino Rossi et Marc Márquez avaient réussi l'opération défense du titre dans l'ère du MotoGP à quatre temps. Avec le numéro 1, le dernier à avoir réussi est Mick Doohan en 1998 ! Bagnaia suit donc les traces d'une célébrité. Comment cela se sent-il ? "Ça fait vraiment du bien", a répondu avec un grand sourire. "C'est fantastique. Cette saison, j'ai souvent pensé que seuls Marc et Vale avaient remporté deux titres MotoGP consécutifs. Tous les autres ont eu plus de mal - et encore plus avec le numéro 1, donc même une deuxième place au championnat du monde pourrait être un très mauvais résultat".

"Je n'aurais pas pu être satisfait d'une deuxième place au championnat du monde. Car le numéro 1 signifie que tu dois aussi montrer que tu es le numéro 1", a maintenu Pecco. "Et je pense que nous avons tout fait parfaitement pour être considérés comme numéro 1. Surtout dans la deuxième partie de la saison, car nous avons réussi à être toujours plus rapides, plus compétitifs et plus forts le dimanche. Et c'est la course du dimanche qui te rapporte plus de points".

"Je pense que nous pouvions être très fiers de la saison de l'année dernière, mais encore plus de cette saison : avec le numéro 1, malgré de nombreuses erreurs et parfois de la malchance, nous avons quand même remporté le titre. Nous devons donc être très fiers", a souligné le désormais triple champion du monde. "Je suis très fier de mon équipe parce que je pense qu'ils ont fait un travail formidable. Je suis également très fier de mon équipe à la maison, de ma famille et de ma petite amie, qui m'ont toujours aidé dans n'importe quelle situation et m'ont fait comprendre à quel point j'étais chanceux".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.