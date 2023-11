Pecco Bagnaia: "La vittoria e il titolo erano il mio sogno".

Pecco Bagnaia cercava le parole giuste per descrivere il suo stato emotivo dopo aver conquistato il suo secondo titolo in MotoGP (e il terzo titolo mondiale in assoluto dopo il trionfo in Moto2 nel 2018): "È incredibile. Mi sembra di non aver mai raggiunto un livello così fortunato prima d'ora. Il fatto è che: Sono molto felice perché oggi ho vinto anche la gara. Non era necessario nelle circostanze di oggi, ma era il mio sogno. Era un obiettivo che ho sempre voluto raggiungere: assicurarmi il titolo con una vittoria".

Tuttavia, il 26enne italiano ha anche ammesso: "Ero piuttosto spaventato in pista. Negli ultimi cinque giri sentivo che faceva freddo e la gomma anteriore dura mi preoccupava. Ora sono felice, ma non riesco a respirare perché non è stata una giornata facile. Ero molto sotto pressione, ma ora sono molto contento".

Prima del pilota della Ducati, solo Valentino Rossi e Marc Márquez sono riusciti nell'operazione di difesa del titolo nell'era della MotoGP a quattro tempi. L'ultima volta che Mick Doohan ci è riuscito con il numero 1 di partenza è stato nel 1998! Bagnaia sta quindi seguendo le orme più importanti. Come ci si sente? "È una bella sensazione", ha risposto con un ampio sorriso. "È fantastico. In questa stagione ho pensato spesso che solo Marc e Vale hanno vinto due titoli MotoGP di fila. Tutti gli altri hanno faticato di più - e ancora di più con il numero 1, quindi anche un secondo posto nel mondiale potrebbe essere un pessimo risultato".

"Non mi sarei potuto accontentare del secondo posto nel campionato del mondo. Perché il numero 1 di partenza significa che devi anche dimostrare di essere il numero 1", ha detto Pecco. "E credo che abbiamo fatto tutto alla perfezione per essere visti come i numeri 1. Soprattutto nella seconda parte della stagione, perché siamo riusciti a essere più veloci, più competitivi e più forti la domenica. Ed è la gara della domenica che ti fa guadagnare più punti".

"Penso che possiamo essere molto orgogliosi della stagione dell'anno scorso, ma ancora di più di questa stagione: con il numero 1 di partenza, nonostante molti errori e a volte la sfortuna, abbiamo comunque vinto il titolo. Per questo dobbiamo essere molto orgogliosi", ha sottolineato il tre volte campione del mondo. "Sono molto orgoglioso della mia squadra perché credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Sono anche molto orgoglioso della mia squadra a casa, della mia famiglia e della mia ragazza, che mi hanno sempre aiutato in ogni situazione e mi hanno fatto capire quanto sono fortunato".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.