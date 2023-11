Pecco Bagnaia: "A vitória e o título - esse era o meu sonho"

O Campeão do Mundo de MotoGP de 2023 será mais uma vez Francesco "Pecco" Bagnaia. O italiano defendeu o número 1 de partida na sua Ducati de fábrica em grande estilo com uma vitória na final em Valência.

Pecco Bagnaia estava à procura das palavras certas para descrever o seu estado emocional depois de ter conquistado o seu segundo título de MotoGP (e o seu terceiro título do Campeonato do Mundo após o triunfo na Moto2 em 2018): "É incrível. Sinto que nunca estive num nível de sorte como este antes. O facto é que: Estou muito feliz porque também ganhei a corrida hoje. Não era necessário, dadas as circunstâncias de hoje, mas era o meu sonho. Era um objetivo que sempre quis alcançar - garantir o título com uma vitória".

No entanto, o italiano de 26 anos também admitiu: "Estava bastante assustado na pista. Sentia que estava frio nas últimas cinco voltas e o pneu duro da frente preocupava-me. Agora estou feliz, mas não consigo respirar porque não foi um dia fácil. Estava sob muita pressão, mas agora estou muito feliz."

Antes do piloto da Ducati, apenas Valentino Rossi e Marc Márquez foram bem sucedidos na operação de defesa do título na era dos quatro tempos do MotoGP. A última vez que Mick Doohan foi bem sucedido com o número 1 foi em 1998! Bagnaia está, portanto, a seguir passos importantes. Qual é a sensação? "É uma sensação muito boa", respondeu com um largo sorriso. "É fantástico. Pensei muitas vezes esta época que apenas Marc e Vale ganharam dois títulos de MotoGP seguidos. Todos os outros tiveram mais dificuldades - e ainda mais com o número 1, por isso mesmo um segundo lugar no campeonato do mundo pode ser um resultado muito mau."

"Não podia estar satisfeito com o segundo lugar no campeonato do mundo. Porque o número 1 à partida significa que também temos de mostrar que somos o número 1", disse Pecco. "E acredito que fizemos tudo na perfeição para sermos vistos como o número 1. Especialmente na segunda metade da época, porque conseguimos ser mais rápidos, mais competitivos e mais fortes no domingo. E é a corrida de domingo que nos dá mais pontos".

"Penso que podemos estar muito orgulhosos da época do ano passado, mas ainda mais desta época: com o número 1 à partida, apesar de muitos erros e, por vezes, azar, ainda ganhámos o título. É por isso que temos de estar muito orgulhosos", sublinhou o agora tricampeão do mundo. "Estou muito orgulhoso da minha equipa porque penso que fizeram um excelente trabalho. Também estou muito orgulhoso da minha equipa em casa, da minha família e da minha namorada, que sempre me ajudaram em todas as situações e me fizeram perceber a sorte que tenho."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.