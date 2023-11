Raúl Fernández (5°/Aprilia): "Sa cosa fare".

Il pilota Aprilia RNF Raúl Fernández si è lasciato alle spalle entrambi i piloti ufficiali nel GP di Valencia. Lo spagnolo ha le idee chiare su come migliorare la RS-GP per essere in grado di lottare costantemente davanti a tutti.

Con il 5° posto al GP di Valencia, Raúl Fernández ha ottenuto il suo miglior risultato in MotoGP, finendo addirittura davanti ai piloti ufficiali Aprilia Aleix Espargaró (8°) e Maverick Viñales (10°). "Considerando che sono in sella all'Aprilia dell'anno scorso, sono molto contento del mio passo", ha riassunto il pilota CryptoDATA RNF Aprilia, che quest'anno era in sella alla RS-GP22.

Tuttavia, la stagione non è andata secondo le aspettative del secondo classificato della Moto2 2021, che ha ottenuto solo 51 punti in 39 gare e si è piazzato al 20° posto nel Campionato del Mondo. "Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo per una serie di motivi", ha ammesso Fernández, ma allo stesso tempo ha rassicurato: "Tuttavia, sono felice. Perché ho creduto in me stesso e sono tornato. È fantastico per me concludere la stagione in questo modo. Negli ultimi due Gran Premi avevamo più potenziale di quanto non dimostrino i risultati".

"La situazione attuale della squadra non è facile", ha ammesso il 23enne madrileno, riferendosi alle turbolenze che circondano il team malese-rumeno RNF . Tuttavia, è convinto che tornerà sulla strada del successo nel 2024: "Aprilia ci ha aiutato molto. Spero che il prossimo anno potremo lavorare di più insieme e ottenere risultati migliori. Perché abbiamo il livello e la moto per farlo".

Il test MotoGP di martedì, in cui Fernández salirà per la prima volta sulla RS-GP23, dovrebbe gettare le basi per questo obiettivo. Lo spagnolo ha già un'idea chiara di come vuole migliorare l'Aprilia per ottenere i risultati desiderati: "Proveremo alcune parti aerodinamiche, perché Aprilia deve ancora migliorare in questo settore. Negli ultimi due anni sono rimasti un po' indietro in questo settore. Ho alcune idee che proporrò durante la riunione con Aprilia. Perché so cosa dobbiamo fare per finire ogni gara in testa".

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.