Marc Márquez: "La puerta de Honda sigue abierta"

Marc Márquez había anunciado el viernes que no pensaba en el martes y que asumiría una buena dosis de riesgo cada día. Tras terminar tercero en el sprint, explicó que un resultado así era la mejor manera de agradecer a su equipo, con el que ha estado en las buenas y en las malas durante once años.

De alguna manera, era de temer que la aventura de Valencia pudiera terminar de forma dolorosa para la estrella del Repsol Honda, ya que se había fijado el objetivo de situarse entre los cinco primeros en la carrera de fondo del sábado y, tras algunas maniobras peliagudas, pasó de la novena posición en la primera vuelta a la segunda por detrás de Bagnaia.

Después se ha visto envuelto en algunas escaramuzas y ha caído hasta la quinta posición por detrás de Zarco, con Viñales y Martin pegados a su rueda trasera en la tercera vuelta. Márquez ya había anunciado el sábado que no mostraría mucha consideración por su compatriota, y de hecho los dos peleones chocaron en la curva 4 de la quinta vuelta y ambos se fueron al suelo. Martín quiso meterse por el interior en esta curva de derechas, pero no había espacio, enderezó la moto a la velocidad del rayo, rozó al piloto oficial de Honda... y le hizo dar una vuelta de campana.

Jorge Martín se creyó inocente. "Porque estaba en el interior", explicó el piloto del Pramac Ducati. Bueno, esa es una imagen algo distorsionada, porque estaba a la izquierda de Marc Márquez cuando fue golpeado.

"No quiero decir que otro podio hubiera sido posible hoy. Pero tenía buen ritmo, me sentía fuerte y he gestionado bien los neumáticos. Jorge ha sido un poco demasiado optimista con esa maniobra de adelantamiento. Pero no voy a criticarle porque entiendo su mentalidad al cien por cien. Hizo una sesión de calentamiento con Viñales... Y me imagino que sólo tenía ojos para el piloto rojo de delante. Por eso atacó. Como piloto, siento simpatía por él, ya me ha pedido disculpas".

"Pero este incidente de hoy cambia las emociones que me han afectado este fin de semana. Fue súper bonito, el sábado por la noche tuvimos una bonita fiesta de despedida con toda la gente de Honda. No quiero ni hablar de un 'adiós'... Hoy también ha habido muchas escenas emotivas en los boxes".

¿Significa este críptico comentario que podría haber un reencuentro con Honda en cuanto la moto esté lista para volver a ganar? Márquez: "Por supuesto, ahora empieza un nuevo capítulo para mí. Pero definitivamente no quiero cerrar las puertas. Por eso repito ahora: La relación con Honda ha sido increíble. Y cuando decidimos poner fin a la colaboración, lo hicimos de mutuo acuerdo. Respeto mucho esta solución. Por eso quiero dejar la puerta abierta a Honda".

¿Qué pasó en la primera vuelta con Marco Bezzecchi, que se cayó? "No quiero perder mucho tiempo ni muchas palabras con este piloto. Porque me ha echado muchas veces durante la temporada. Era una situación normal, yo iba por el interior, él quería defender su trazada y contraatacar en la curva 4. Pero si vas por el exterior, no hay nada que hacer. Pero si estás en el exterior, perderás el duelo. Porque el piloto del carril interior puede mantener la velocidad. Eso es lo que hice de la curva 2 a la 3, luego estábamos codo con codo y él no quería perder... No hay nada más que decir".