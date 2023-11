Marc Márquez : "La porte reste ouverte chez Honda".

Marc Márquez avait annoncé vendredi qu'il ne pensait pas à mardi et qu'il prendrait chaque jour une saine dose de risque. Après sa troisième place au sprint, il a déclaré qu'un tel résultat serait le meilleur remerciement qu'il puisse adresser à son équipe, avec laquelle il a passé onze ans de bons et de mauvais moments.

D'une certaine manière, on pouvait craindre que l'aventure valencienne se termine de manière douloureuse pour la star de Repsol Honda, car il s'était fixé pour objectif de terminer dans le top 5 de la course complète de samedi et s'est élancé de la neuvième place sur la grille de départ dès le premier tour, après quelques manœuvres difficiles, pour se hisser à la deuxième place derrière Bagnaia.

Il a ensuite été impliqué dans quelques escarmouches et a été relégué à la cinquième place derrière Zarco, Viñales et Martin étant collés à sa roue dans le troisième tour. Márquez avait déjà annoncé samedi qu'il n'aurait pas beaucoup d'égards pour son compatriote, et les deux belligérants se sont effectivement accrochés au cinquième tour, au virage 4, et ont tous deux chuté. Martin a voulu s'engager à l'intérieur de ce virage à droite, mais il n'y avait pas de place, il a redressé sa moto à la vitesse de l'éclair, a frôlé le pilote officiel Honda - et l'a envoyé sur une orbite.

Jorge Martin s'est cru innocent. "Parce que j'étais à l'intérieur", a décrit le pilote Pramac-Ducati. Enfin, c'est une représentation un peu déformée, car lors du bélier, il se trouvait à gauche de Marc Márquez.

"Je ne veux pas dire qu'un nouveau podium aurait été possible aujourd'hui. Mais j'avais un bon rythme, je me sentais fort et j'ai bien géré mes pneus. Jorge a été un peu trop optimiste dans cette manœuvre de dépassement. Mais je ne vais pas le critiquer, car je comprends sa mentalité à 100 %. Il a fait un échauffement avec Viñales... Et j'imagine qu'il n'avait d'yeux que pour le rouge, loin devant. C'est pour cela qu'il a attaqué. En tant que pilote, je le comprends, il s'est déjà excusé auprès de moi".

"Mais cet incident aujourd'hui ne change rien aux émotions qui m'ont envahi ce week-end. C'était super sympa, samedi soir nous avons fait une belle soirée d'adieu avec tous les gens de Honda. Je ne veux même pas parler de 'good bye'... Aujourd'hui aussi, dans le box, beaucoup de scènes émotionnelles se sont déroulées".

Cette remarque énigmatique signifie-t-elle qu'il pourrait y avoir des retrouvailles avec Honda dès que la moto sera à nouveau capable de gagner ? Márquez : "Bien sûr, un nouveau chapitre commence pour moi maintenant. Mais je ne veux en aucun cas claquer la porte. C'est pourquoi je le répète maintenant : La relation avec Honda a été étonnante. Et lorsque nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration, nous l'avons fait d'un commun accord. J'ai beaucoup de respect pour cette solution. C'est pourquoi je veux laisser la porte ouverte à Honda".

Que s'est-il passé au premier tour avec Marco Bezzecchi, qui a chuté ? "Je ne veux pas perdre beaucoup de temps et de mots avec ce pilote. Car il m'a déjà poussé dehors très souvent durant la saison. C'était une situation normale, j'étais à l'intérieur, il voulait défendre sa ligne et contre-attaquer dans le virage 4. Mais si tu es à l'extérieur, tu vas perdre le duel. Car le pilote qui est à l'intérieur peut maintenir la vitesse. C'est ce que j'ai fait du virage 2 au virage 3, puis nous nous sommes retrouvés côte à côte, il ne voulait alors pas tirer la courte paille... Il n'y a rien d'autre à dire".