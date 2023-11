Marc Márquez: "La porta della Honda resta aperta".

Marc Márquez è stato colpito da Jorge Martin durante il GP di Valencia. Ha poi fatto sapere che la sua partenza dalla Honda non è stata per forza eterna.

Marc Márquez aveva annunciato venerdì che non pensava al martedì e che si sarebbe preso una sana dose di rischio ogni giorno. Dopo il terzo posto in volata, ha spiegato che un risultato come questo era il modo migliore per ringraziare la sua squadra, con la quale è stato nella buona e nella cattiva sorte per undici anni.

In qualche modo si temeva che l'avventura di Valencia potesse concludersi in modo doloroso per la stella della Repsol Honda, visto che si era prefissato un piazzamento tra i primi 5 nella gara di sabato sulla distanza completa e, dopo alcune manovre azzardate, è passato dalla nona posizione del primo giro al secondo posto dietro a Bagnaia.

Poi è stato coinvolto in alcune schermaglie ed è sceso al quinto posto dietro a Zarco, con Viñales e Martin attaccati alla sua ruota posteriore nel terzo giro. Márquez aveva già annunciato sabato che non avrebbe mostrato molta considerazione per il suo connazionale, e infatti i due litiganti si sono scontrati alla curva 4 del quinto giro e sono caduti entrambi. Martin voleva passare all'interno della curva a destra, ma non c'era spazio, ha raddrizzato la moto alla velocità della luce, ha sfiorato il pilota della Honda e lo ha mandato in testacoda.

Jorge Martin pensava di essere innocente. "Perché ero all'interno", ha spiegato il pilota della Pramac Ducati. Ma questa è un'immagine un po' distorta, perché si trovava alla sinistra di Marc Márquez quando è stato colpito.

"Non voglio dire che oggi sarebbe stato possibile un altro podio. Ma avevo un buon ritmo, mi sentivo forte e ho gestito bene le gomme. Jorge è stato un po' troppo ottimista con quella manovra di sorpasso. Ma non ho intenzione di criticarlo perché capisco al 100% la sua mentalità. Ha fatto una sessione di riscaldamento con Viñales... E posso immaginare che avesse occhi solo per il pilota rosso davanti. Ecco perché ha attaccato. Come pilota sono solidale con lui, si è già scusato con me".

"Ma questo incidente di oggi cambia le emozioni che mi hanno colpito in questo fine settimana. È stato molto bello, sabato sera abbiamo fatto una bella festa di addio con tutta la gente della Honda. Non voglio nemmeno parlare di un 'addio'... Anche oggi ci sono state molte scene emozionanti nei box".

Questo commento criptico significa che potrebbe esserci una riunione con la Honda non appena la moto sarà pronta a vincere di nuovo? Márquez: "Certo, ora inizia un nuovo capitolo per me. Ma non voglio assolutamente chiudere le porte. Ecco perché mi sto ripetendo ora: Il rapporto con Honda è stato fantastico. E quando abbiamo deciso di interrompere la collaborazione, lo abbiamo fatto di comune accordo. Ho molto rispetto per questa soluzione. Per questo voglio lasciare aperta la porta alla Honda".

Cosa è successo al primo giro con Marco Bezzecchi, che è caduto? "Non voglio perdere molto tempo e molte parole con questo pilota. Perché mi ha spinto fuori molte volte durante la stagione. Era una situazione normale, io ero all'interno, lui voleva difendere la sua linea e contrattaccare alla curva 4. Ma se sei all'esterno ci sono delle difficoltà. Ma se sei all'esterno, perdi il duello. Perché il pilota sulla corsia interna può mantenere la velocità. È quello che ho fatto dalla curva 2 alla curva 3, poi eravamo fianco a fianco e lui non voleva perdere... Non c'è altro da dire".