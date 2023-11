Marc Márquez: "A porta da Honda continua aberta"

Marc Márquez tinha anunciado na sexta-feira que não estava a pensar na terça-feira e que iria correr uma dose saudável de risco todos os dias. Depois de terminar em terceiro no sprint, explicou que um resultado como este era a melhor forma de agradecer à sua equipa, com a qual tem estado ao longo de onze anos.

De alguma forma, era de temer que a aventura em Valência pudesse terminar de forma dolorosa para a estrela da Repsol Honda, uma vez que ele tinha como objetivo um lugar no top 5 para a corrida de distância completa no sábado e, após algumas manobras complicadas, passou de nono na primeira volta para o segundo lugar atrás de Bagnaia.

Depois envolveu-se em algumas escaramuças e caiu para quinto atrás de Zarco, com Viñales e Martin colados à sua roda traseira na terceira volta. Márquez já tinha anunciado no sábado que não iria mostrar muita consideração pelo seu compatriota e, de facto, os dois lutadores chocaram na Curva 4 na quinta volta e ambos caíram. Martin queria entrar por dentro na curva à direita, mas não havia espaço, ele endireitou a moto na velocidade da luz, passou por cima do piloto da Honda - e o fez girar.

Jorge Martin pensou que estava inocente. "Porque eu estava por dentro", explicou o piloto da Pramac Ducati. Bem, essa é uma imagem um pouco distorcida, porque ele estava à esquerda de Marc Márquez quando foi atingido.

"Não quero dizer que outro pódio teria sido possível hoje. Mas tive um bom ritmo, senti-me forte e consegui gerir bem os pneus. O Jorge foi um pouco otimista demais com aquela manobra de ultrapassagem. Mas não o vou criticar porque compreendo a sua mentalidade a 100 por cento. Ele fez uma sessão de aquecimento com Viñales... E posso imaginar que ele só tinha olhos para o piloto vermelho na frente. Por isso é que ele atacou. Como piloto, tenho simpatia por ele, ele já me pediu desculpa".

"Mas este incidente de hoje muda as emoções que me afectaram este fim de semana. Foi muito bom, no sábado à noite tivemos uma bela festa de despedida com todo o pessoal da Honda. Nem sequer quero falar de um 'adeus'... Também houve muitas cenas emotivas nas boxes hoje".

Será que este comentário enigmático significa que poderá haver um reencontro com a Honda assim que a mota estiver pronta para voltar a vencer? Márquez: "Claro que está a começar um novo capítulo para mim. Mas, definitivamente, não quero fechar as portas. É por isso que me estou a repetir agora: A relação com a Honda tem sido fantástica. E quando decidimos terminar a colaboração, fizemo-lo de comum acordo. Tenho muito respeito por esta solução. É por isso que quero deixar a porta aberta para a Honda".

O que aconteceu na primeira volta com Marco Bezzecchi, que se despistou? "Não quero perder muito tempo e muitas palavras com este piloto. Porque ele já me empurrou muitas vezes durante a época. Era uma situação normal, eu estava por dentro, ele queria defender a sua linha e contra-atacar na curva 4. Mas se estivermos do lado de fora, perdemos o duelo. Porque o piloto que está na faixa interior consegue manter a velocidade. Foi o que fiz da Curva 2 à Curva 3, depois estávamos lado a lado e ele não queria perder... Não há mais nada a dizer."