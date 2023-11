Jorge Martín: "Un golpe bajo para el equipo oficial Ducati

Jorge Martín ha ganado cuatro Grandes Premios esta temporada, así como nueve sprints. En parte porque Enea Bastianini estuvo lesionado durante mucho tiempo en el equipo oficial Ducati, Prima Pramac Ducati ganó el campeonato del mundo por equipos por delante de la escuadra nominalmente número 1 de Borgo Panigale.

Y Martin tuvo la oportunidad hasta la última carrera del año de convertirse en el primer piloto de un equipo satélite en ganar el título en la era de los cuatro tiempos de MotoGP desde 2002.

Por supuesto, los aficionados de todo el mundo se preguntan si Martin no debería haber fichado por el equipo oficial Ducati tras su magnífica temporada 2023 en lugar de Bastianini, que sólo terminó 15º en el Campeonato del Mundo debido a varias lesiones y tras perderse numerosas carreras.

Además de los pilotos del equipo oficial Lenovo, los dos pilotos del Pramac, Martin y Franco Morbidelli el año que viene, también tienen un contrato directo con Ducati. Los responsables de Ducati decidirán con los responsables de los pilotos a quién colocarán en cada equipo.

¿Ganar el título mundial habría significado que Martin pilotaría para el equipo de trabajo de Lenovo en 2024? "No lo creo", dijo el piloto de 25 años en una pequeña rueda de prensa el domingo por la noche. "Estoy contento donde estoy. Aunque hubiera ganado, no tendría sentido cambiar de equipo. Si ganas, significa que estás en el mejor equipo; nosotros somos el mejor equipo. Aún no he demostrado mi potencial para pilotar de rojo. Probablemente nunca pilote de rojo, porque demostrar más que aquí es bastante complicado. Terminé el campeonato en segunda posición".

Martin tiene el tipo de velocidad básica asombrosa que sólo tienen los pilotos sobresalientes. Pero una y otra vez le falta la compostura y la calma necesarias, como en el GP de Valencia del domingo, cuando acabó en la grava tras una colisión con Marc Márquez.

El piloto del Pramac es consciente de ello, pero también ve progresos: "Mi consistencia ha mejorado mucho. El domingo cometí tres errores en 21 carreras, lo que fue un gran trabajo. El objetivo tiene que ser cometer cero errores y ganar el campeonato".

Martin catalogó la colisión con Márquez como un accidente de carrera, aunque la mayoría de los expertos lo vean de otra manera. "No pude hacer nada, cambió su trazada y me cerró la puerta", dijo Jorge para justificarse. "Lo siento por él y por mí. Ha sido una combinación de cosas: no ha sido culpa suya, pero tampoco mía porque estaba dentro de él."

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.